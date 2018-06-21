飞猪上线民宿短租频道 小猪短租成首批房源提供方

新浪科技讯 6月21日下午消息，阿里巴巴旗下旅行品牌飞猪今日宣布上线民宿短租频道，小猪短租成为首批接入房源的品牌提供方。

早前，飞猪平台上已有大量民宿共游客选择。小猪短租方面表示，此次合作在打通飞猪流量入口，加速小猪品牌形象传播的同时，也会让更多小猪短租平台上的房东可以共享到飞猪流量红利。阿里巴巴方面则表示，飞猪未来期望与更多合作伙伴进行合作。

今年4月下旬，飞猪宣布与小猪短租达成深度战略合作，双方结合飞猪的“信用住”体系，通过小猪短租向飞猪平台用户提供“先住后付”的免押金共享住宿服务。

据小猪短租数据，服务上线以来，两个月内，已有超过60%小猪用户选择先住后付进行民宿房源的预订。而在接通“信用住”体系后，小猪平台订单量周环比以30%的速度增长。目前小猪短租的全球房源已经突破35万，覆盖国内395个城市和海外225个目的地，拥有2800万活跃用户。去年11月已完成由云锋基金领投的1.2亿美元E轮融资，估值已超过10亿美元。

美国科技媒体The Information今日援引知情人士消息称，小猪短租正与投资者展开新一轮融资谈判，目前仍在初期阶段，投资者尚未承诺达成协议。新浪科技就此向小猪短租方面确认，对方不予置评。