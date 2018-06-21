新浪科技> 互联网 > 正文

飞猪上线民宿短租频道 小猪短租成首批房源提供方

飞猪上线民宿短租频道 小猪短租成首批房源提供方
2018年06月21日 16:40 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 6月21日下午消息，阿里巴巴旗下旅行品牌飞猪今日宣布上线民宿短租频道，小猪短租成为首批接入房源的品牌提供方。

　　早前，飞猪平台上已有大量民宿共游客选择。小猪短租方面表示，此次合作在打通飞猪流量入口，加速小猪品牌形象传播的同时，也会让更多小猪短租平台上的房东可以共享到飞猪流量红利。阿里巴巴方面则表示，飞猪未来期望与更多合作伙伴进行合作。

　　今年4月下旬，飞猪宣布与小猪短租达成深度战略合作，双方结合飞猪的“信用住”体系，通过小猪短租向飞猪平台用户提供“先住后付”的免押金共享住宿服务。

　　据小猪短租数据，服务上线以来，两个月内，已有超过60%小猪用户选择先住后付进行民宿房源的预订。而在接通“信用住”体系后，小猪平台订单量周环比以30%的速度增长。目前小猪短租的全球房源已经突破35万，覆盖国内395个城市和海外225个目的地，拥有2800万活跃用户。去年11月已完成由云锋基金领投的1.2亿美元E轮融资，估值已超过10亿美元。

　　美国科技媒体The Information今日援引知情人士消息称，小猪短租正与投资者展开新一轮融资谈判，目前仍在初期阶段，投资者尚未承诺达成协议。新浪科技就此向小猪短租方面确认，对方不予置评。

飞猪短租小猪
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有