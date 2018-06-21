微信回应拼房小程序：涉嫌低俗 已下架封禁

环球网科技 记者 林迪

近日，多个拼房小程序低调上线，然而，经实测后发现，其中大部分的拼房对象只限定女性，甚至暗示女性可以不用付费。6月21日，微信方面对此作出公开回应：已进行下架封禁以及搜索限制。

记者通过微信搜索拼房，出现了“同住拼房”、“睡睡沙发客”、“同住拼房拼酒店”等多个关联公众号，其中“同住拼房拼酒店”还有自己的关联小程序。不用注册和身份审核，只要花1分钱，就能获得拼房人的电话信息。

据媒体报道称，这些拼房小程序都会勾画一个美好的愿景，像“同住”就宣称，“让年轻人用低价享受更高星级的酒店服务”“共享一个房间，节约一份电力和水资源”。但这些小程序中有很多情色暗示，比如：同住好呀，最好是美女;来拼房呀，美女不用再花钱。

“根据《旅馆业治安管理办法》的相关规定，旅馆不得私自接纳客人或者转让床位，旅馆接纳客人住宿必须进行登记。”江苏圣典律师事务所律师左思成指出，提供拼房信息的第三方平台没有严格审核，已经涉嫌违法。

对此，微信表示，“同住酒店拼房沙发客信息查询”等多款小程序及相关公众号因涉嫌低俗，违反《微信小程序平台运营规范》《微信公众平台运营规范》，目前平台已进行下架封禁处理。

微信称，部分小程序、公众号存在恶意绕过审核、提供违规服务，并与平台规则进行对抗的情况，目前平台已进行统一处理，包括进行下架封禁以及搜索限制。微信将在注册、认证和审核环节继续进行拦截限制，并对违规行为进行线上巡查和打击，也欢迎大家通过微信客户端向我们举报。