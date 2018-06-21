审计署首次点名违规现金贷 超60%抽查机构无从业资质

审计署指出金融系统中出现的重点问题包括，9家大型国有银行违规向房地产行业提供融资360亿元，超6成抽查“现金贷”机构无从业资质等。

原标题：审计署首次点名违规现金贷 超六成抽查机构无从业资质

来源：界面新闻

作者：苗艺伟

6月20日，受国务院委托，审计署审计长胡泽君作了《关于2017年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。从金融板块的审计情况来看，金融机构和有关企业风险防控工作持续加强，监管部门也加大了对高风险行业和领域整治力度。

审计署也指出了金融系统中出现的重点问题：包括9家大型国有银行违规向房地产行业提供融资360亿元，超6成抽查“现金贷”机构无从业资质等。

审计署指出，2017年，9家大型国有银行违规向房地产行业提供融资360.87亿元，抽查的个人消费贷款中也有部分实际流入楼市股市；一些金融机构通过发行短期封闭式理财产品吸收资金，用于投资长期项目等，存在期限错配风险。

此前，银保监会在年初的“2018年全国银行业监督管理工作会议”中就提出，今年的重要举措之一，就是控制居民杠杆率过快增长，打击挪用消费贷款、违规透支信用卡等行为，严控个人贷款违规流入股市和房市，严肃查处各类违规房地产融资行为。

审计指出问题后的当日晚间，中国农业银行对审计报告作出回应称，在这一次审计期间，坚持“边查边改、立查立改”的原则，审计发现问题的整改率达到98.48%。涉及的贷款已采取了相应的风险防范和化解措施，贷款风险基本可控；对相关责任人进行了相应的责任追究。

同样，中国工商银行（601398.SH；01398.HK）也发布公告称：“截至公告日，审计指出问题的整改率达到98.01%，涉及的贷款已采取了相应的风险防范和化解措施，风险基本可控；涉及的财务收支问题进行了相应调整；针对经营管理薄弱环节，本行在完善相关制度、流程和系统设计基础上，进一步规范和强化经营管理，全面提高政策执行、风险管理和内控水平；对相关责任人按规定进行了责任追究。对于尚在整改中的问题本行将持续加大整改力度，直至问题全部整改。

此外，审计署还着重指出近年来的新金融风险点——网络贷款领域风险管控还不到位。

审计报告指出，在抽查在重庆注册的29家网络小额贷款公司中，有12家主要在浙江等地经营，以规避实际经营地区的准入审查，由此导致的网络客户信用识别不精准、非法冒用他人名义借贷等问题较突出。

审计署抽查60家“现金贷”机构发现，其中40家无从业资质，有的以学生为主要客户，存在较大隐患。审计指出问题后，有关方面正在整改，8家银行已收回贷款等45.86亿元。

最后，审计署指出，近年来，涉众类金融乱象仍然是亟待整治重要问题。2017年，审计署共发现全国范围内非法集资、地下钱庄等重大问题线索40多起，主要是一些不法团伙通过快速增值、保本高息等虚假承诺宣传，或幕后操纵标的物市场行情，诱骗社会公众参与，如善林（上海）金融信息服务有限公司及其关联企业非法高息集资数百亿元，审计移送后，公安机关已介入侦查。

在接受央视采访时，审计署金融审计司负责人表示，将持续加大对金融风险和隐患的揭示力度，持续推动整治“金融乱象”，继续打击金融领域违法犯罪活动。对已经发现的违规违纪问题易发多发的领域，要精准打击、定点清除，坚决遏制同一类问题继续蔓延。对新形态的违法犯罪活动，力争做到“露头就打”，避免苗头性问题发展成普遍性问题。