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腾讯或参与印度母婴电商FirstCry 1.5亿美元融资

腾讯或参与印度母婴电商FirstCry 1.5亿美元融资
2018年06月21日 16:00 环球网
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　　环球网科技综合报道 据Deal Street Asia 6月20日报道，印度最大母婴电商FirstCry正与多名投资者接洽，欲融资1-1.5亿美元。

　　自2010年Supam Maheshwari和Amitava Saha创立FirstCry以来，已从马恒达(Mahindra)、IDG Ventures India、New Enterprise Associates、SAIF Partners、Vertex Ventures等公司筹集了逾1亿美元资金。

　　在过去的3年里，垂直电商蓬勃发展。相反，尽管FirstCry的线下业务规模小于线上业务，但其大部分收入来自300多家线下门店。去年10月，FirstCry以总计36.21亿卢比的现金和股票的方式收购了Mahindra and Mahindra旗下子公司Mahindra Retail的连锁店业务，后者拥有线上婴儿护理平台BabyOye。截止2017年3月，Firstcry的母公司BrainBees亏损额为39.3亿卢比，同期总营收额为23.9亿卢比。

　　知情人士称，这家零售商已重启与淡马锡的谈判，并且正与中国互联网巨头腾讯和一家中国投资公司接洽，以增加新一轮融资。(实习编译：李婧 审稿：李宗泽)

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