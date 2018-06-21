借力世界杯进军体育 优酷16亿能否物超所值？

本报记者 刘学斌

世界杯历来是收视率的爆发期，倍受各路资金青睐。本届世界杯还未打响之际，赛场外优爱腾“直播权混战”早已硝烟弥漫。最终，优酷拨得头筹，而代价却是支付了16亿元人民币。

如此高额交易，外界纷纷表示“不值”，但优酷却并不这么认为。

优酷16亿拿下直播权

5月29日，优酷宣布正式成为2018世界杯央视指定新媒体官方合作伙伴，并拿到2018年俄罗斯世界杯包括64场赛事直播、视频点播、赛场花絮等多项权益。至此，优酷击败爱奇艺和腾讯成为拥有本次世界杯直播权的平台。

有消息称，优酷此次大约花了16亿。这一说法在6月10日的“优酷2018世界杯战略发布会”上基本得到验证。那优酷为什么坚持花这笔钱呢？

作为全球最大的体育盛事以及商业价值最大的体育IP，世界杯拥有无可比拟的强大流量和关注度。拿下世界杯的直播及其他权益，对优酷来说是有益的。

广告赞助或保证收益

那么，世界杯到底能为优酷带来多少流量呢？有数据显示，在2014年巴西世界杯期间，全国有超过7.9亿观众通过央视收看世界杯，累计收视时长超过34亿小时。

与此同时，随着移动互联网渗透率的增加，用户选择通过互联网接受世界杯资讯的比例逐年上升。数据显示，在2006、2010、2014三届世界杯中，通过网络获取资讯的用户数量分别为9％、31％、57％，涨势明显。

有了流量，就有了盈利的保障。世界杯这个品牌到如今已经形成一套完整的产业链。相比于四年前央视花了6亿人民币拿下的世界杯版权，通过广告、赞助等赚了14亿。而优酷现在视频页面就有90秒的广告，预计世界杯期间广告更不会少，突破16亿没有太大问题。

借力进军体育市场

但这并不是优酷的终极目标，此前，阿里文娱集团轮值总裁兼大优酷总裁、阿里音乐CEO杨伟东表示，从一开始优酷就没有把世界杯直播当成一次单纯的版权内容播放，而是基于对体育内容产业长远的布局来规划的。

他提到，7月份会公布优酷体育其他方面的后续规划，包括体育内容版权。同时，会对整个体育产业与阿里巴巴的结合，进行整体思考。

从之前的PPTV、乐视、腾讯开始，越来越多的互联网公司把目光转向体育行业。这也得益于体育行业庞大的观众数量和完善的产业，如NBA每年的广告和相关运动产品收入就有十几亿美元。因此，优酷本次高价拿到世界杯直播权或成为进军体育行业的一个流量入口，借此丰富内容及增强用户粘性。