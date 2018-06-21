从BAT到ATM 蚂蚁能否继续超越腾讯

特约撰稿 马继华

蚂蚁金服融资的消息尘埃落定，140亿入账，但现在蚂蚁金服到底估值多少，仍无明确说法。坊间流传，至少1500亿美元，即便以此底价算，在国内互联网公司中也仅低于阿里巴巴和腾讯。如此看，BAT已让位ATM。这还仅是蚂蚁金服上市前的融资而已，一旦在资本市场上市，IPO的热情出来，市值上涨一倍并不会令人奇怪。现在，蚂蚁金服的市值还排在阿里巴巴和腾讯之后，在那个时候超越腾讯也不是不可能。

蚂蚁金服市值增长空间巨大

也许可以找个标杆，那就是PayPal。一家美国上市的美国本土公司，用户数、交易量以及能力都无法与蚂蚁金服相比，发展潜力更是相差巨大，市值却接近1000亿美元。

相关资料显示，截止到2017年12月，PayPal的用户2.27亿，支付宝的国内用户则已经达到了5.2亿。PayPal在2017年完成了76亿笔交易，交易金额4510亿美元，而同期的支付宝交易笔数大概是PayPal的40倍，金额则是PayPal的25倍。

作为一款应用，PayPal平均每个活跃账户完成33.6笔支付，即每10天使用1次，而支付宝的用户则一共完成了596.2次支付，平均每天使用超过1.5次。可见，在使用频次上，支付宝正在完成从低频到高频的转化，而其金融业务的厚度是世界上其他任何同类应用都无法比拟的。

同样是商业商务，世界第一电商公司阿里巴巴的市值早已经远超零售之王沃尔玛，同样是游戏公司，腾讯的市值也远超其他任何一家游戏巨头，可是，蚂蚁金服的估值依然不及工商银行一半，可见提升空间巨大。

支付宝国际化进展快，用户数和价值提升指日可待

在前不久的阿里巴巴财报中披露，支付宝及其全球合作伙伴的用户数已经突破8.7亿，这个数字超越了腾讯旗下的QQ，而随着遍布东南亚的十个本地化支付宝钱包的快速发展，支付宝的用户数超越微信显然也是指日可待。腾讯系产品的用户数或将在11亿左右停滞，而蚂蚁金服的全球用户数超越20亿并不难。

如今，支付宝和蚂蚁金服的用户数已经超越淘宝，表明其在阿里巴巴母体之外已经完全拥有了全新的发展空间，而快速出海的支付宝更成为了一带一路倡议的落地基础设施。所以，当我们看到这次融资中有大量来自东南亚及其他国家的顶级国家基金参与，也就毫无奇怪。蚂蚁金服的董事长井贤栋说，这次收获的不仅仅是融资，更重要的是合作伙伴。蚂蚁金服正在以开放的姿态迎接国际化。

如今，支付宝已经拥有了十个海外的本地化支付宝钱包，采用同样的技术，本地化的市场营销手段，结合当地的特色业务，这都是其他互联网公司所从来没有做到的。

蚂蚁金服非常有机会成为中国第一个成功国际化的互联网公司。而面对文化阻力以及Facebook系的强有力阻击，腾讯的国际化尝试已经多次失利，未来也很难走出海外中国人这个圈子。

如今蚂蚁金服的估值与腾讯还有差距，但未来随着蚂蚁金服的相关业务融合落地，支付宝的用户数快速增长，更是因为支付宝的实名认证账号与信用账户体系的先行建立，盈利水平会加速增长，超越腾讯目前的5000亿美元左右市值将有可能在三年在内实现。

全球互联网金融业务起步，蚂蚁金服是最大受益者

当然，腾讯的市值还有增长空间，如果游戏产业能继续膨胀，或者说腾讯能很幸运地再造一个王者荣耀类游戏爆款。就目前情况看，游戏产业的天花板已经到来，腾讯在其中的份额增长也空间不大，而金融科技业务才刚刚起步。

腾讯宣称自己要做大连接，工具是微信，或者更具体点，是微信里的小程序。可是，面对5G即将到来的万物互联时代，微信能否顺利过渡都是未知数，小程序也已经不得不靠超过40%的游戏小程序来托底。反观蚂蚁金服，已经成为一家提供金融技术服务的科技公司，连接和服务数千万企业、商家和数以亿计的用户。简单的说，用“钱”连接肯定比用“程序”连接更靠谱。

腾讯也有金融，但腾讯金融业务太依赖微信的支付功能。当腾讯将支付当成游戏赚钱的最佳通道来设计，就已经失去了曾经到来的风口。

腾讯是一家老牌的以游戏为核心收入的传统互联网公司，蚂蚁金服却是一家依托新技术崛起的新兴国际化金融科技服务公司，腾讯系所有的公司都必须以腾讯流量为基础活下去，蚂蚁金服却在不断为阿里巴巴输入新动能，阿里巴巴生态也反哺蚂蚁金服的业务创新，发展的能量越来越充足。

可以设想，如同华为只用荣耀对标小米一样，阿里巴巴用天猫对标京东，蚂蚁金服只用旗下“支付宝”对标腾讯的可能性也会在三五年后到来。小蚂蚁逐渐长大，企鹅的北极却正在慢慢融化，没办法，这就是全球变暖的结果，抗拒不了。

（本文系作者个人研究之观点，不代表本报立场。作者系资深电信分析师。）