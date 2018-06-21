涉黄直播向音频平台蔓延 完善治理机制是关键

本报记者 唐刚

据人民网报道，全国“扫黄打非”办公室近日约谈多家网站负责人，要求各平台大力清理涉色情低俗问题的ASMR内容，加强对相关内容的监管和审核。新华社记者调查发现，随着监管力度加强，视频直播涉黄现象得到初步遏制，但直播涉黄出现新变种，开始向音频直播平台蔓延。对此，专家呼吁完善治理机制，还网络空间一片净土。

涉黄直播向音频平台蔓延

近期，全国扫黄打非办约谈了多家网络平台，要求清除涉及低俗内容的ASMR，加强对相关内容的监管和审核。

ASMR，中文译名“自发性知觉经络反应”，主要是通过视觉、听觉、触觉、嗅觉或感知上的刺激，使人产生一种独特的、令人愉悦的感觉。

ASMR传入中国5年来在视频网站和直播平台上吸引了一批粉丝，如今却已经割裂成两种完全不同的风格。一种坚持初衷，用舒缓的声音帮助人缓解压力；另一种则加入了暧昧、挑逗、色情的元素。

据了解，ASMR涉黄涉低俗已有一段时日。早在今年4月，《南方都市报》记者在调查中发现，在荔枝等音频平台，“磕炮”教程、剧情类ASMR内容大打色情擦边球，部分内容露骨；在Hello等语音平台，有用户连麦公开“磕炮”，还有人以此牟利；在陌陌等社交平台，甚至有人发布明确针对未成年人的有偿交友信息……

近期，新华社记者在一个名为陪我的音频直播平台里也发现，有主播通过电台功能公开进行有挑逗性内容的音频直播。在一些音频直播平台，“磕炮”“开车”“磕泡泡”等是提供涉黄语音服务的代名词。为了获得更高的收入，主播们也鼓动观众进行一对一的有偿私聊，甚至，观众还可以“定制服务”。这些价格更是不低，平台主播爆料，一天直播3个小时，每个月90小时，收入轻松能过万元。

由于没有实名制限制，ASMR用户大多是大学生和年轻人，其中不乏未成年人。

多家网站ASMR涉黄被约谈

ASMR本身并非一种色情表演，甚至在很多ASMR的视频中，表演者都是不出镜的。专业人士表示，并不是ASMR变得色情了，而是色情文化与色情主播主动拥抱了ASMR这种表现形式。

针对近期部分网民的举报，6月8日，全国“扫黄打非”办公室约谈网易云音乐、百度网盘、B站、猫耳FM、蜻蜓FM等多家网站负责人。

全国“扫黄打非”办公室强调，ASMR受众群体很大一部分是青少年，各互联网企业要切实履行主体责任，加大清理和整改力度，严格内容审核机制，建立未成年人保护体系，过滤有可能对未成人造成伤害的内容。

目前，B站、斗鱼、虎牙、酷我音乐盒、QQ音乐等平台已经搜不到和ASMR直播有关的内容；斗鱼网站还公开发文，禁止有关ASMR直播内容进行办卡加群的操作；还有的网站彻底封停ASMR直播。而在熊猫直播、YY直播上保留的ASMR直播中，主播们穿着正常，有些甚至不露脸，只专注于直播内容。

监管的脚步要跟上

相比视频直播，音频直播涉黄存在着更大的隐蔽性，导致一些人对音频直播平台涉黄闻所未闻。

艾媒发布的数据显示，2018年中国在线语音直播用户预计突破1.5亿。这个数字与视频直播用户相比体量不是很大，但年均40%以上的高速增长，也让其备受瞩目。

面对五花八门的音频直播，一方面要加强对相关音频平台的监管，建立和制定严密的监管机制，一旦发下涉黄直播，积极采取措施，加以阻止。另一方面，公安机关应该加强对音频直播涉黄的打击和治理，一旦发现违法行为，除了追究相关直播平台的责任，还应该加强对主播的打击和惩罚，通过法治，提升违法成本，遏制这种现象的出现。

专家表示，应该将音频涉黄直播行为与视频直播放在同等重要的位置去打击和治理，统筹兼顾，同步推进，紧紧跟随违法犯罪的脚步，做到哪里出现违法现象哪里就有法治的力量。

此外，平台监管应创新手段形成合力。有平台表示，尽管已经建立起一支超过300人的监控团队，但语音违规现在算是个盲区，监控难度比较大，对人工监控依赖度比较高。从技术角度上来讲，对音频直播平台的监管可以通过人工智能实现。但这需要两个前提，一是人工智能在“遇见”涉黄音频的时候能够自动识别。其次，平台能否合作，自愿接入数据流。