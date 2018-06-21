知乎市场升级为知乎大学 知识服务成转型方向

本报记者 周静

近日，知乎将去年5月推出的“知乎市场”业务正式升级为“知乎大学”，对产品体系、内容等进行了丰富和调整。而各大知识付费平台近来都有新动作，纷纷推出了各自的会员服务，可以看出知识付费行业正在面临新的调整期，在经历了爆发式增长后，知识付费行业开始遭遇发展瓶颈期，打开率和复购率的下降给企业提出了更高的挑战。从目前趋势来看，企业提供优质内容和知识服务大势所趋。

知识付费行业面临升级调整

从知乎公布的“知乎大学”相关介绍来看，其产品体系将由“课程体系”、“书的体系”和“训练营”共同组成。内容上，知乎大学将覆盖通识知识、专业技能、兴趣爱好三大类别。知乎副总裁、知乎大学事业部负责人张荣乐表示，知乎未来将聚焦于打造知识服务平台。“希望通过知乎大学，可以让内容更规范，并通过提供综合知识服务，帮助用户主动学习、进行启发式互动式讨论，最终为全社会提供普惠的知识服务。”

有趣的是，各大知识付费平台相继推出了会员服务。最近，知乎就对外宣布推出了全新的会员服务——知乎“超级会员”，将知乎现有的所有付费内容，通过包年的方式打包销售给客户；喜马拉雅则发起了又一波声势浩大的66会员日活动，通过免费体验的方式拉动了一批新会员的增长，而喜马拉雅的会员服务早在2017年就已正式推出；除此之外，得到、新世相等平台的服务也逐渐趋向会员化形式。

行业遭遇发展分水岭

很显然，知识付费已经成为互联网市场新宠，据艾瑞咨询发布的《2018年中国知识付费市场研究报告》显示，2017年中国知识付费产业规模约49亿元，同比增长近3倍，预计2020年将达到235亿元；报告还显示，2017年，在线视频用户付费规模已达到217.9亿元，未来两年仍将保持60%的增长率。这表明，为优质互联网内容付费的习惯逐渐养成，内容付费市场的潜力很大，这也为知识付费市场盈利带来了良好助力。

虽然市场前景和付费潜力都备受瞩目，但知识付费市场却已经开始面临发展的分水岭。据《人民日报》报道，随着知识付费的走红，资本一拥而上，版权、产品打开率和复购率下滑等困境也凸显出来。这成为困扰行业发展的重要因素，对各大平台的收入产生直接冲击。

造成目前的市场窘境的原因很简单，一方面是内容的选择更多，竞争激烈。随着知识付费的受关注，更多参与者涌入这个市场，从而导致知识付费市场中内容鱼龙混杂，优质内容和普通内容一齐呈现在市场中供用户进行挑选。而在此过程中，经历了最初的新鲜期后，用户对知识付费内容的要求也在不断提高。在过去，人们可能会很轻易地购买一整个课程，但现在用户对内容将进行严格的筛选，确保购买的内容适合自己的现状。另一方面，价格也是影响知识付费销售额增长的重要因素，随着内容的增加，用户需要为知识付费付出的金额也随之提升，这显然将影响一波对价格敏感的客户的购买感知。

知识付费向知识服务转型

经过一段时间的运营，各大知识付费平台都在探索更好的发展模式，正如前文所说，知乎未来将聚焦打造知识服务平台，这其实不仅仅是知乎一家的观点，其他平台似乎也在逐渐向这个方向前进。有业内人士表示，未来的知识付费产品，应该都向服务类产品看齐。

知识付费的核心是将内容进行出售，卖出产品即可，但知识服务不同，这是一项服务类产品，将产品出售只是服务的开始。就如我们熟知的学校中，老师传授完知识，还要进行课业批改，并通过考试来检测学习成果，这个过程中，学校不仅提供了知识，还产生了服务。对知识付费平台也是如此，如何将产品与服务进行结合，为用户提供更优质的服务，这将成为知识付费市场未来的主旋律。

当然，优质内容也是不可缺少的部分。用户首先购买了知识，从而才能延伸出服务，因此优质内容很显然也是竞争的关键因素。对各大平台来说，未来对优质内容的获取也至关重要，持续产生优质内容，可以让用户感觉物有所值，这些优质内容能够给用户带来获得感，让他们愿意继续付费。这部分内容的竞争也是知识付费未来竞争中重要的一环。