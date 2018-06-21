新浪科技> 互联网 > 正文

微信公众号改版 也必须考量“不适”用户的比例

微信公众号改版 也必须考量“不适”用户的比例
2018年06月21日 15:36 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　澎湃特约评论员 远山

　　6月20日下午，微信 iOS 版本更新至6.7.0，新增“可以直接浏览订阅号消息”的功能。更新后，用户可以在原本的订阅号界面，以一种按时间排序的信息流模式进行阅读，就和很多资讯类 app 一样。 

　　也就是说，当你点开新版微信的订阅号界面——现在已经改名为订阅号消息——之后，呈现在面前的，不再是一个个公众号列表，不再像原来那样点开一个公众号才能看到其推送的内容，而是信息流式的浏览界面，订阅号的群发消息直接以“标题+封面图”的形式展示在消息列表里，用户点开后可直接阅读内容。原本的订阅号列表界面，则需要点击右上角之后才能进入。 

　　这是微信公众号的重大改版，目前来看，业界和用户褒贬不一，这也正常。任何一个重要应用程序或软件改版，都会引发部分用户的“不适”。人的天性本就是一旦熟悉某种应用场景，任何改动都会引发其心里抗拒，毕竟这意味着习惯和动作必须同步改变来适应。 

　　从另一层面而言，微信公众号的改版，也必须考量“不适”用户的比例。虽然微信公众号已堪称垄断级应用，但随着今日头条等信息流产品的崛起，其如果动作过猛，是否会造成部分用户因为使用体验不畅，甚至感受到某种损害感而流失，是必须要审慎对待的事情。比如，已经有不少公众号运营小编和一些某些订阅号的“铁粉”表示，对改版后的公众号表示失望或担忧。

　　当然，微信团队最终下决心这么做，一定是权衡利弊后做出的决策。毕竟，随着头条等平台在信息流、短视频上的布局，已经有观点认为，会对资讯为主的微信公众号造成较大威胁。尤其是微信公众号这两年来打开率本身就在逐年下降，用户阅读疲劳已经达到相当程度，内忧外患的微信公众号不得不变。 

　　微信公众号的打开率下降，原因当然是多方面的。但主要原因是公众号数量增加过快，质量却良莠不齐。虽然有一部分大号，但它们在优质内容的持久生产能力上也会遇到瓶颈，导致打开率下滑。 

　　此次微信公众号的改变，最关键之处是削弱置顶公众号，更强调各个订阅公众号在头条标题、内容和图片上的竞争能力，也就是以订阅号作者为核心转向以文章为核心。如此以来，微信公众号就会呈现出“头条化”——越是用户集中打开的头条图文，越有可能获得平台推荐，获得更好的展示位置甚至置顶——当然，这还跟微信团队是否设置了这种推荐算法有关。 

　　这无疑会加剧微信公众号作者在内容上的竞争。难怪有人担忧，标题党会更加被强化。不过这也是信息流模式难以避免的。 微信给出的回应，是认为此举能够改变目前微信公众号的固化难题——用户流量朝少数大号集中，挤压了新生优质公众号的生存空间，通过内容信息流推荐，可以让更多公众号被挖掘。 

　　从微信团队以及腾讯的发展来看，无论双方是否承认，“头腾大战”实际上已经日趋激烈。之前腾讯与今日头条的相互诉讼可以一窥。更为重要的是，今日头条依靠用户阅读画像、智能推荐来推动的头条资讯，以及抖音、西瓜等短视频，实现了图文、视频的全方位扩展，对于年轻用户的时间争夺竞争力日趋增强，也使得之前被誉为国民级应用的微信，用户时间被大面积“抢走”，不得不通过改变来卡位信息流赛道。

　　问题是，此次微信公众号改版，主要还是图文呈现形式。而如今年轻一代似乎更青睐短视频，这恰恰是微信本身的软肋。微信本质上是社交软件，公众号不过是延伸的内容阅读服务。微信创造者张小龙一直以来，都坚持微信不能“过重”，应以用户自主选择为导向，而非平台引导用户选择。也因此，微信在朋友圈广告投放、小程序等设置上，也遵循统一原则。 

　　将来，微信公众号如果大规模上短视频服务，就必然会导致内容端大大加重，这与微信所说的“提高用户阅读效率”显然背道而驰。所以，微信公众号虽然也逐步向信息流模式靠拢，但相比头条的短视频大杀器，抵御武器依然显得单一。 

　　公众号改版能打赢信息流之战么？目前来看，它依然拥有足够的用户黏性。关键就在于，改版一方面要汲取头条等信息流模式的优势，另一方面也不能走向另一个极端——只有流动的信息，而无可以沉淀的优质内容，否则，只会让优秀的创作者和用户一起流走。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有