搜狗搜索“磁力”显示大量涉黄视频 腾讯:已收到举报

来源：法制晚报

原标题：腾讯首页上搜索“磁力”两字，竟然可以搜出涉黄视频

法制晚报·看法新闻记者近日在腾讯官网上的搜狗搜索引擎中输入“磁力”两字，搜索结果中排在首位为“BT樱桃-磁力链接搜索引擎”。记者发现，在这一网站内无论搜索“游戏”还是“科技”，搜索结果大部分为涉黄视频网站链接，并且支持迅雷下载。

此外，记者浏览这一网站时，不时弹出穿着暴露主播的直播页面和会所招嫖信息，其中直播女子时不时对观看的网友索要“礼物”。

记者将这一问题分别向腾讯和迅雷客服举报。6月21日上午，记者再次在腾讯官网上的搜狗搜索“磁力”发现，相应网站已无法访问。

记者就此事已向全国“扫黄打非”工作小组办公室进行了举报，全国“扫黄打非”工作小组办公室工作人员表示，已经将记者的举报进行了记录并反馈，将进一步核实。

发现

搜狗搜索“磁力” 显示大量涉黄视频

近日，一名多年从事SEO（搜索引擎优化）工作的王先生向记者爆料称，在腾讯官网上的搜狗搜索“磁力”两字，会出现各样带“磁力”字眼的链接网页，随便点开一个都会弹出大量涉黄直播和招嫖信息广告。此外，在这些网站内无论输入任何名词进行搜索，结果绝大部分都是涉黄视频网站链接。

记者在腾讯网首页搜索“磁力”，显示“搜狗已为您找到约1，292，160条相关结果”。记者点开排在搜索结果中第一位的“BT樱桃-磁力链接搜索引擎”发现，打开该网站同时会有两个网页自动弹出，一个网页中一名穿着暴露的女子在镜头前直播，另一个网页则有会所的招嫖信息。

搜狗搜索引擎中输入“磁力”显示的搜索结果 本文图均为 看法新闻 图

网页弹出的直播平台页面，主播穿着暴露。

记者在“BT樱桃-磁力链接搜索引擎”主页面搜索“游戏”，显示“共找到6550条结果，用时0.003秒”。搜索结果中，大多为涉黄视频链接。而记者点击下一页时，又弹出三个网站，也是涉黄直播和会所招嫖信息。

记者又在该网站内搜索“科技”一词，搜索栏下方显示“共找到400条结果，用时0.002秒”，搜索结果中同样包含各种涉黄视频链接。

调查

涉黄视频迅雷支持下载

记者随机点开搜索结果中的一个涉黄视频链接，内容显示该视频的收录时间、大小、点击数以及一周的下载情况。当记者点击磁力链接后，浏览器提示是否打开迅雷，点击是后，迅雷自动运行并可以下载该视频。

在迅雷的下载页面记者看到，下载速度为1兆/秒，页面上方有提示免费加速的字样。记者点击免费加速后，下载速度迅速提升至10兆/秒。

王先生告诉记者：“其实迅雷是一个专门的下载软件，只要网上有种子，迅雷就可以下载。简单来说，磁力就是种子的搜索引擎。在这些种子中不仅有涉黄视频，可能还会有一些限制级的电影以及涉及版权不能在平台播放的电影或者电视剧，甚至包括还未上映的电影或电视剧等。”

直播主播穿着暴露 求“刷礼物”

记者打开“BT樱桃-磁力链接搜索引擎”网站弹出的一个名为“丝足伊人”直播平台页面，一名主播穿着暴露，但是画面打码。主播并不时对观看直播的网友索要“礼物”。主播表示，如果想看更为私密的直播，需要向平台充值30元用于购买平台的礼物并送给她。

记者向该平台充值30元，并购买了相应礼物送给该主播后，主播提供的直播视频上的打码全部消失。

此外，记者打开这一网站弹出的招嫖信息页面看到，上面不仅显示了会所的简介和联系电话，还包括价格。记者拨打页面上的电话，显示为广州号码，接电话男子称：“我可以先全部告诉你，我们只提供上门服务，没有会所。把房间号码告诉我，到时候会有专人和你联系。”

曝光

日均访问量多达5万 “网站非常活跃”

除排在首位的“BT樱桃-磁力链接搜索引擎”外，记者还对搜索结果中排名前几位的网站“Btbook-磁力搜索”以及“磁力搜索-BT蚂蚁”进行了测试，同样发现可以搜索出涉黄信息。

王先生告诉记者，他从事SEO这一行已经很多年，当他们想要去购买哪个网站时，会先对该网站进行一个评估测试，现在网络上有很多的网站是可以查询网页的日均IP和日均PV。“IP指的是一共有多少台不同IP的电脑访问了你的网站。PV指的是访问的页数。”

记者在网上的SEO综合查询平台对这些磁力链接排名靠前的网站进行了查询。结果显示：“BT樱桃-磁力链接搜索引擎”预估日均IP约为2.58万，预估日均PV约为15.222万。“Btbook-磁力搜索”预估日均IP约为5.7万，预估日均PV约为23.37万。“磁力搜索-BT蚂蚁”预估日均IP约为3.6万，预估日均PV约为31.32万。

王先生说：“从IP来看这些网站是非常活跃的，而这些网站内又有大量的广告信息存在，每个月的收入肯定不在少数。”

回应

腾讯客服：已收到举报内容并反馈

记者将可以搜索到大量涉黄信息一事，向腾讯客服进行了举报，一名客服人员表示，已经将记者提供的举报信息进行了记录并反馈给相关部门。“后续会有相应工作人员以短信的形式答复，一般情况下都会在3个工作日内进行答复。”

随后，记者将涉黄视频的磁力链接可使用迅雷下载一事，向迅雷客服进行了举报。迅雷客服人员称，已经将记者所举报的内容进行记录并反馈给了相关部门。

迅雷客服人员告诉记者：“如果在迅雷下载过程中有提示迅雷加速成功，那么我们就会反馈上去，如果点击无法加速，我们迅雷对资源进行了拦截。我们迅雷只提供加速服务，但是不提供资源服务。”

不过，对于为什么迅雷可以下载磁力链接，这一客服表示：“我们也不清楚，但是我们进行核实。我们会提交一个建议反馈，但是不会通知您。”

解读

明知是淫秽网站提供互联网接入 涉嫌共同犯罪

山东晨浩律师事务所李守全律师接受法制晚报·看法新闻记者采访时表示，如果以牟利为目的，利用互联网、移动通讯终端制作、复制、传播淫秽物品的，涉嫌构成 “制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪”；如果不以牟利为目的，利用互联网、移动通讯终端传播淫秽电子信息，涉嫌构成“传播淫秽物品罪”。

李守全律师表示，搜索引擎有管理责任，如果发现涉黄信息，应该采取相应措施。如果明知是淫秽网站，以营利为目的而为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、费用结算等帮助的，如事实确认无误，则涉嫌构成共同犯罪。某些直播平台服务公司以平台为依托，组织进行淫秽表演，涉嫌构成“组织淫秽表演罪”。