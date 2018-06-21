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摩拜宣布百城无门槛免押 跑马圈地加速市场洗牌

摩拜宣布百城无门槛免押 跑马圈地加速市场洗牌
2018年06月21日 15:35 通信信息报
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　　本报记者 邹奕萍

　　是否免押金正成为共享单车竞争的新方向。继哈罗单车之后，摩拜单车亦开启免押服务。据《北京青年报》报道，日前，摩拜单车宣布在全国百城开启新老用户全面免押，且无任何条件限制，无需信用分。摩拜方面透露，今年5月起，摩拜单车陆续在合肥、杭州、东莞等城市实行无门槛免押，“此次摩拜免押城市大批扩容达至扬州、绍兴、龙岩等百城，涵盖广大二三线城市，实现了半数以上运营城市的无门槛免押金。” 摩拜此次的无门槛免押金，意味着共享单车行业进入一个新的发展阶段，困扰用户已久的押金难退、挪用等问题，亦将得到解决。

　　摩拜开启免押新模式

　　事实上，在共享单车的市场上，免押金早已不再是新鲜事。此前哈罗单车推行全国范围芝麻信用免押骑行，哈罗单车用户芝麻信用分在650分以上即可享有免押金福利。ofo同样在免押金领域有所动作，只不过目前可能由于资金太过紧张，最后5座城市的免押金服务也已取消。

　　此前，哈罗与ofo均采用支付宝提供的信用免押，对达到一定标准的用户提供免押服务，而摩拜此次则推出了自己的“摩范分”。其实性质一样，都是基于用户的行为水准进行评估。据了解，摩拜的无门槛免押金政策是建立在自己的大数据分析基础上。摩拜单车首创了共享单车行业信用评价体系，借助摩拜大数据平台“魔方”，参考用户行为、历史骑行数据、用户结费情况、以及在平台的其他行为数据（例如实名认证）等方面综合测算，真实地考量用户的行为水准和信用水平。信用分越高，代表用户的行为越规范，相应地也会享受更多的权益（如获得更多福利、更高机率获得大额红包等）。摩拜的数据评价跟其他社会行为无关，能更加准确的反映个人的单车使用信用。

　　共享单车免押金大势所趋

　　事实上，摩拜单车推出免押金服务其实还有一个大背景：在共享单车市场，“不免押金没法玩了”。之所以这么说，有两个原因：其一，共享单车的押金去向一直颇受关注，尤其在盈利模式不明确的情况下，运营企业是否挪用用户押金备受外界关注。其二，在吸引新用户方面，“免押金”也是一道“杀手锏”，因为用户更愿意花一两元钱这样的低成本体验一下新品牌。比如对共享单车市场的后起之秀哈罗单车来说，“免押金”是其攻城略地的重要举措之一。虽然哈罗单车的免押金要求同样是芝麻信用分超过650分。来自哈罗的消息表明，哈罗全国免押战略推行两个多月时，注册用户增长了70%，日骑行订单量翻了一番。“全国免押带来的用户增长和骑行订单增长效果明显，最多一天新增了190万用户。”哈罗单车有关人士透露。

　　经济学家宋清辉表示：“共享单车免押金大势所趋。”宋清辉进一步指出，这种趋势也说明了共享单车在朝着“共享经济”的初衷迈进。免押金模式的目的是让用户一直使用企业的产品，本质上则是为了倒逼共享出行行业催生出更便捷、更先进的交通工具，高效和安全地解决人们出行问题。

　　竞争多样化更加考验盈利模式

　　摩拜此时免押，无疑预示着行业的新一轮洗牌时期已经到来。上一轮，共享单车行业洗牌，淘汰的是行业泡沫，大家拼的是资金、实力、铺车的速度、市场的占有率等，使得行业形成了三足鼎立的局面。而新一轮的洗牌，无疑拼的是精细化运作，如何提质增效，降低运营成本，提高车辆免维护费用和后期的营收。

　　一方面，免押之后，无疑对共享单车品牌提出了更高的要求，在目前盈利模式尚未实现的情况下，如何做到盈利，或者持续有钱烧，是几家企业需要解决的问题。免押金后，这部分收益没了，单车品牌需要有新的造血业务来保证收益才行。另一方面，对于用户而言，意味着用户不再受到押金限制，减轻了自身的资金压力，不必再担心押金无法退还等问题，同时，消费选择更为自由，可以根据平台的服务质量和价格，选择最适宜的平台。如此，亦可形成倒逼压力，促使平台不断提升服务质量，以品质服务获得用户的信任，打造更可持续的市场竞争力，步入良性循环。

　　业内人士评论，谁能在这一轮挺下来，谁就能获得未来收割市场和用户的机会。而且一旦存活下来，有可能成为继滴滴打车之后，细分领域的独角兽。

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