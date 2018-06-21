社交应用Instagram月活跃用户数达10亿 和微信相近

Instagram

【TechWeb报道】6月21日消息，据国外媒体报道，图片及视频分享社交应用Instagram周三公布，其月活跃用户数又达到了一个新的里程碑，突破10亿关口。

这也是Facebook旗下第4个达到10亿月活跃用户的应用，前三个应用为Facebook、WhatsApp、Messenger。Facebook CEO扎克伯格去年6月曾宣布，Facebook月活跃用户人数已达20亿。

Instagram月活用户增长非常迅猛，去年9月，Instagram曾公布，目前的月活跃用户数达到了8亿，日活跃用户数则是达到了5亿。

和中国同行相比，Instagram月活跃用户数和微信相近。腾讯在今年第一季度财报中表示，微信和WeChat 的合并月活跃账户数达到 10.40 亿，比去年同期增长 10.9%。

Instagram还介绍了其长视频服务IGTV，IGTV将允许用户上传最长1小时的视频。

Instagram于2010年10月发布。它可以让用户用智能手机拍下照片后再将不同的滤镜效果添加到照片上， 然后分享到Facebook、Twitter、Tumblr及Flickr等社交网络服务、或是Instagram的服务器上。

Instagram的名称取自“即时”（英语：instant）与“电报”（英语：telegram）两个单词的结合。因为创始人灵感来自即时成像相机，且认为人与人之间的照片分享“就像用电线传递电报消息”，因而将两个单词结合成软件名称。