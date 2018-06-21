调查：小米首次成为中国毕业生梦想就业公司

环球网科技综合报道

据外媒6月20日报道，专注于雇主品牌研究的人才战略公司优兴咨询(Universum)的一项新调查显示，小米公司成为学生毕业后最想为其工作的公司之一。这是小米公司第一次被列入优兴咨询年度最受欢迎雇主名单中。该榜单基于5500多名学生的调查。

小米公司总部设于北京，主要产品有小米手机和具有联网功能的电饭煲。工科专业的学生将它列为中国第四受欢迎的用人单位，而在商学院学生的志愿中，小米公司仅排在第24位。优兴咨询亚太区副总裁表示，小米公司知名度的急剧上升表明学生对其最近的表现印象深刻。

据国际数据公司(IDC)称，正准备公开募股的小米公司去年是全球第五大智能手机销售商，目前已经取得了国际性的成功，超越了像三星这样的竞争对手，成为印度最畅销的智能手机品牌。它与其他本土中国科技公司共同跻身优兴咨询的名单前列。阿里巴巴和华为已连续第三年分别成为商务和工程类学生的首选。常与脸书相提并论的社交网络巨头腾讯公司的排名也十分靠前。电子商务现在是中国毕业生最受欢迎的领域，越来越多的学生表示，他们希望在京东和亚马逊等在线零售商公司工作。

调查显示，中国学生认为选择雇主时最重要的因素为是否有提升职业发展和参与创造性工作的机会。同时，工作与生活的平衡也非常重要，包括灵活工作时间是否灵活。优兴咨询亚太区副总裁预测，这种趋势将继续下去。他告诉美国有线电视新闻网财经频道，现在的中国年轻人越来越关心“无形的东西”，而不是挣钱的多少。“我认为工作环境、企业文化、团队友善和对人的尊重等因素会得到更多关注” 。(实习编译：董文洁 审稿：李宗泽)