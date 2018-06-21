教育部:线上教育必须尊重规律 坚决杜绝超前超纲教学

教育部基础教育司办公室主任陈东升再次强调了政策对校外培训机构的定位，并将在线教育也纳入到考察范围之中。

来源：界面新闻

作者：胡晓蕊

今年年初，教育部联合工商、民政、人社等部门启动了面向中小学生的校外培训机构专项治理工作。在6月20日举办的CIEC中国互联网教育大会上，教育部基础教育司办公室主任陈东升再次强调了政策对校外培训机构的定位，并将在线教育也纳入到考察范围之中。

“今年年底前必须完成所有培训机构的整改工作，坚决整改不符合要求且不能整改到位的培训机构，全面优化校外培训环境。”陈东升说。

面对飞速发展的线上教育，陈东升重点提出了在推进线上教育的同时，必须保证其正确发展方向，把中小学生的身心健康放在第一位。

“我们必须明确线上教育的本质定位和基本要求，线上教育是经济生产行为，就必须符合市场规律，这一点毋庸置疑。但我们同时要清醒认识到，线上教育提供的是教育服务，必然不同于其他一般性商品服务，所以必须尊重教育规律。”陈东升说，教育企业在追求经济效益的时候需要坚持公益属性，遵守教育的政策约束。

此外，在对于孩子的教育辅导方面，陈东升强调，线上教育要坚决反对单纯以分数为核心，拔苗助长，过早对孩子进行单一知识灌输的培训行为，坚决杜绝超前超纲教学行为，切实做到培养学生兴趣，发展学生特长，研究教学教法，用好现代科技，促进全面发展。

“我们非常鼓励创造吸引孩子兴趣的方法，但是要坚决避免娱乐至上，娱乐至死的倾向，饮鸩止渴的教育还不如不教育。”陈东升说。

除了规范线上教育以外，陈东升也表示，对于线下校外培训机构的专项治理也会进行到底。

在大会上，他反复强调的一点是关于线下培训机构专项治理，不是关停所有的培训机构，不要校外培训，而是治理有安全隐患，无证、无照超纲教学等危害教育生态的这些不良行为。

关于治理校外培训机构，陈东升认为除了 “堵”还要“疏”。他表示，明年初，教育部的重点工作是进一步提高中小学教育教学质量，统筹解决好吃不饱和吃不好两个问题。指导学校创新教学模式，改进教学方法，科学布置作业，合理安排作息时间，全面提高课堂教学效果和学生学习效率。“让学生在学校吃饱，吃好，从根本上缓解参加培训的冲动。”陈东升说道。

在专项治理之外，陈东升还提出以《民促法》第15条为准则，着眼构建长效机制的必要性。这其中包括：明确教育培训发展的指导思想和基本原则；由省级教育行政部门制定具体细则；按照《民促法》的要求明确校外培训机构的审批机制；落实各地的年检政策。