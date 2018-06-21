万物互联来临前夕 IPv6或将迎来大爆发

简介：5G和万物互联需要大量的IP地址支持，在IPv4地址消耗殆尽的情况下，“下一代互联网”IPv6或将迎来大爆发。

原标题：万物互联来临前夕，“下一代互联网”IPv6或将迎来大爆发

作者：来莎莎

5G和万物互联需要大量的IP地址支持，在IPv4地址消耗殆尽的情况下，“下一代互联网”IPv6或将迎来大爆发。

在工信部发布关于贯彻落实《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》通知一个多月后，阿里云宣布联合中国电信、中国联通、中国移动、教育网全面对外提供IPv6服务，希望能在2025年前真正实现“IPv6 Only”（仅支持IPv6）。

目前，全球范围内正在掀起IPv6取代IPv4的浪潮。IPv6作为下一代互联网的技术基础，对物联网、车联网、人工智能等新兴产业的发展有着重大影响。

IP地址是每一台设备联网必备的身份证。现在使用的IPv4协议是一串32位的二进制数，即给每一个设备分配一个32位的IP地址，总数约43亿个地址已基本消耗殆尽。IPv6是IPv4的新版本，被称为是“下一代互联网”，能使地址从原来的32位升级到128位，数量多到能给地球上每一粒沙子都分配一个IP地址。

在6月20日的发布会上，阿里云技术研发负责人蒋江伟表示，“将在2025年前帮助全部客户实现IPv6 Only的转变”。

物联网爆发将迎来大需求

阿里巴巴集团副总裁蔡依群称，自2012年全球IPv6网络正式启动以来，阿里就开始着手IPv6网络研发的设备选型，完成了由内到外的IPv6升级路线改造。

为何在这一时间点发布相关产品？阿里云高级产品专家谭礼铨对第一财经等记者表示，主要基于用户需求、产业发展以及国家政策的考虑。他指出，物联网将爆发大连接，“包括我们的产品在IPv4时已经受到冲击了，这是一个需求。”其次，目前访问用户有26%是IPv6，“尤其是访问IPv6的用户数是最近一两年开始爆增起来的。从最近一两年来看，不管是用户数量，还是用户需求，产业上都是有的。”

政策的支持进一步推动了IPv6的升级工作。2017年11月26日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》，提出用5到10年时间，形成下一代互联网自主技术体系和产业生态，建成全球最大规模的IPv6商业应用网络。

今年5月份，工信部发布关于贯彻落实《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》的通知，从六方面落实IPv6行动计划。其中明确提出，到2018年年末，以阿里云、腾讯云、金山云等为代表的云服务平台需完成50%云产品改造，全国移动互联网IPv6用户规模不少于5000万户。

CNGI专家委员会主任、中国工程院院士邬贺铨指出，2011年全世界IPv4的地址已经耗尽了。蔡依群告诉记者，这几年新增地址都是通过售卖获得，“很多企业历史上会有很多地址，一些企业就会在互联网上拍卖，这些地址会成为其他公司的地址来源。现在看到的新地址并不是真正的新地址，全是转手的地址。”这不仅会造成安全问题，而且在二手地址市场，一个地址的售价需要15美元左右。

邬贺铨指出，目前全球互联网普及率仅超50%，中国互联网普及率53%，还需要大量的地址支持，但IPv4地址枯竭，而且移动互联网、物联网和工业互联网所需IP地址量千百倍现有的互联网地址数，IPv6的海量地址正好适应未来发展的需要。

除了拥有近乎无限大的地址空间，IPv6在抗干扰性、私密性和安全性都要优于上一代，管理更便捷、成本更低，能够支撑5G、物联网时代的建设需求。中国工程院院士、清华大学教授吴建平曾表示，IPv6为代表的下一代互联网带来的不仅是地址的增加，新的网络环境、标准必然带来新的机会，我无法预测新的产业是什么，但一定会有新的服务、应用和产业出现。”吴建平说，尽快部署IPv6，会带来产业更新换代。

IPv6时代的机遇与挑战

目前，全球各大国家均已加大对下一代互联网的部署和推进力度。数据显示，美国、德国、比利时、印度等国家IPv6部署率已经接近或超过40%，。目前世界范围IPv6终端占所有终端的18%。

根据亚太互联网络信息中心APNIC截至2017年11月底的统计数据显示，中国IPv6用户只有500万，占全国7亿多互联网用户的0.7%。

出现这一情况，主要是由于IPv6的部署需要设备制造商、运营商、应用提供商等多个角色步调协同。比如，如果只是运营商支持IPv6，但电脑、手机不支持或者用户访问的网站不支持，那就没有任何意义。

一个从应用、端到管、云的完整IPv6需要各行各业的共同努力，蔡依群指出，今天如果想推动下一代互联网的技术，真正需要引入的不是一个技术，而是引入一个网络，一个整体的生态，“这样才能帮助我们从应用、网络，从端，从管到维，每一步都能平滑完整的完成。”

借助IPv6部署，中国将能够参与到互联网运营和关键资源的组织、分配中。邬贺铨表示，“国际互联网有8000多个标准，在IPv4时代，中国只提了中文编码标准。但IPv6时代，我国跟发达国家同时起步，就IPv6我国提出了100多个标准。可以说IPv6为中国互联网发展打开了一个新的创新空间。”

2017年11月，由下一代互联网国家工程中心牵头发起的“雪人计划”已在全球完成25台IPv6（互联网协议第六版）根服务器架设，中国部署了其中的4台，打破了中国过去没有根服务器的困境。

但在如何吸引客户IPv4走到IPv6依然面临挑战，一些网站及应用提供商尚未找到IPv6业务的商业盈利模式，也缺乏主动向IPv6过渡的核心驱动力。 阿里巴巴首席网络架构师蔡德忠对记者表示，要普及IPv6，一方面需要商业驱动，另一方面需要政府引导，“这个是有先例的，美国怎么样推动IPv6？这个过程就是从政府开始的，很多政府部门上云的话首先要求云，从运营商角度可以从收费上做一个调整，整个生态会建立起来，这一定是政府引导的过程。”