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拥有10亿用户的Instagram发布IGTV 挑战YouTube

拥有10亿用户的Instagram发布IGTV 挑战YouTube
2018年06月21日 10:55 界面
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　　尽管有72%的年轻用户会使用Instagram，但仅有15%的用户会经常使用它，其用户忠诚度和活跃度明显不如长视频分享平台YouTube。去年，Instagram的用户观看的视频数量增长了60%。

　　原标题：挑战YouTube，拥有10亿用户的Instagram发布IGTV

　　来源：界面新闻

　　作者：李媚玲

　　当Facebook旗下的Instagram无耻地抄袭了Snapchat的阅后即焚式的短视频分享功能时，大家都在嘲笑Facebook。当Facebook自己也添加了类似的功能时，大家再次嘲笑了它。然而，或许Facebook会笑到最后。

　　美国当地时间周三，20日下午，社交图片分享平台Instagram发布了一款新的长视频分享App应用IGTV，可以让用户分享最长1个小时的垂直长视频，开始与Google旗下的YouTube争夺市场。当然，Instagram用户可以也可以在Instagram上观看这些视频，因为视频创作者可以在这两个App上都拥有一个频道，但Instagram将视频长度限定为10分钟。

　　这款新应用或许会帮助Facebook的长期增长。目前，Instagram的用户已经达到了10亿。根据Pew研究中心的数据，有85%的青少年用户表示自己会用YouTube，其中32%的年轻用户会最经常使用YouTube。然而，尽管有72%的年轻用户会使用Instagram，但仅有15%的用户会经常使用它，其用户忠诚度和活跃度明显不如长视频分享平台YouTube。

　　“对年轻用户来说，他们或许很少看电视，但他们观看很多在线视频内容。”Instagram的CEO Kevin Systrom对此解释说，去年，Instagram的用户观看的视频数量增长了60%。

　　Systrom今天在发布会现场表示，IGTV不会在近期添加广告变现，然而，这一点也许会有所调整。另外，IGTV也不会给内容创作者们付费。

　　就在同一周，Facebook在自己的直播功能中新添加了允许游戏直播的功能，这可以让游戏玩家创作在线直播视频。

　　根据Facebook去年公布的视频分析报告，到2020年，75%手机流量将被视频消费所占有。

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