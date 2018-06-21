小米今日认购：预计筹资480亿港元 估值缩水近四成

来源：证券时报 券商中国

艾佳

小米集团（简称“小米”）的上市进程又向前了一步。

今日港交所披露了小米通过聆讯后的招股说明书，根据最新披露的信息，结合小米今日的投资者见面会，有不少关键点：

1、小米开始接受认购，香港IPO筹资最高61.1亿美元（约480亿港元）。

2、小米法定股本总面值67.5万美元（每股面值0.0000025美元），由700亿A类股（价值17.5万美元）和2000亿B类股（价值50万美元）组成。

3、2017年12月31日小米金融估值3.8325亿元人民币，每股估值3.8325元（共计1亿股）。

4、小米香港IPO估值从900亿美元至1100亿美元下调至550亿美元至700亿美元。

5、小米有高通、中国移动、顺丰、中投中财、国开装备、保利、招商局等7家基石投资者。

6、小米已安排多场路演，就小米IPO向投资者进行推介。在今日的小米香港投资者见面会上，就目前下单意向来看，小米已超募，基石投资者基本接受700亿美元的上限估值。

7、按照安排，不出意外，小米最快或将于6月底或7月初在香港启动招股，最快可于7月中上旬挂牌。

8、 有消息称，小米IPO定价17-22港元，发行21.8亿股股票。

小米H股募资不超61.1亿美元

小米通过聆讯后的招股说明书显示，今天开始接受认购，香港IPO募资最高61.1亿美元（约480亿港元）。小米法定股本总面值67.5万美元，由700亿A类股（价值17.5万美元）和2000亿B类股（价值50万美元）组成。

这将成为港股近两年来规模最大的企业IPO。2016年9月，中国邮储银行在香港上市，融资76亿美元。

同时，还更新了小米金融的估值，2017年12月31日小米金融估值3.8325亿元人民币，每股估值3.8325元（共计1亿股）。

小米表示，小米金融的业务并非集团核心业务，对小米营业记录期的业绩贡献不大。2018年一季度小米金融集团的收入及毛利分别占小米收入及毛利的0.9%及3.3%。2018年3月31日，小米金融总资产占小米总资产的13.5%，小米金融购股权计划的每份购股权有关每股小米金融股份认购价，由小米金融董事会决定，不得低于按计划采纳日期前小米金融最近估值计算的每股价值。假设小米金融重组完成，2017年12月31日小米金融股权的估值为3.8325亿元人民币。

招股文件显示，小米计划将30%的IPO募集资金用于研发及开发智能手机、电视、笔记本电脑、人工智能音响等核心产品；30%用于扩大投资及强化生活消费品与移动互联网产业链；30%用于全球扩展；10%用作一般营运用途。

估值已大幅下调

5月3日，小米正式向港交所提交IPO申请文件，有望成为港交所“同股不同权”第一股。据此前报道称，小米至少将募集100亿美元的资金，在完成IPO后，小米市值将达到900亿美元至1100亿美元。在今年年初，一度有消息称小米估值或达1000亿美元；而后各大中介机构对小米给出了超800亿美元的估值。

在A股的CDR发行推迟之后，小米将估值下调至550亿美元至700亿美元。

有消息称，小米推迟了CDR进程就与估值密切相关。从小米的招股材料来看，影响估值区间的核心因素有两个。一是前六轮优先股股东对赌协议的约定标准；另一个是公司对标硬件制造企业还是互联网科技公司。

从招股书中可以发现，2017年小米的手机销售收入增速，比互联网服务收入的增速还要快一些；真正增速更快的则是“IoT（物联网）和生活消费品”的业务，甚至这部分硬件业务很可能成为未来小米盈利增长的关键所在；而在2017年8月小米披露的最后一次融资当中，诺基亚按照略多于422亿美元的估值（按照20.94亿股估算）入股了小米，入股的每股价格跟2014年开始的F轮融资都是20.1682美元/股。

证监会在对小米第一次反馈意见中，也着重提出了一个问题——小米公司现阶段定位为互联网公司而非硬件公司是否准确，并要求其进一步说明，未来互联网变现的趋势、业务增长空间，以及是否具备未来持续增长的能力。同时，要求小米详细分析报告期各期盈利状况、财务状况，并对公司未来盈利能力发展趋势做出说明。

正是基于这些估值的关键点，让市场对小米估值起了争辩，市场对小米的主流定位是硬件公司或者互联网公司，同时由于IoT（物联网）和生活消费品业务在小米三大主要业务中成长最快，也有分析将小米同小家电企业对标。

毕竟营收占比高达的 67.53% 的手机，依然是小米的绝对核心业务，而这个核心的盈利能力并不算理想，低端机红米占据了 80% 以上的出货量；而小米自称的“互联网公司”，尽管毛利率很高，但占比仅为 9.43%的营收没能撑起这一定位。

认购火爆，七家基石投资者亮相

在投资者见面会上，包括高通、中国移动、顺丰、中投中财、国开装备、保利、招商局的7家基石投资者已经全部签约认购小米，基本接受700亿美元的上限估值。其中包括中投中财娱乐认购1.92亿美元、中国移动认购1亿美元、高通认购1亿美元、国开行旗下私募股权认购6600万美元,保利集团认购3200万美元,顺丰集团认购3000万美元，招商集团认购2800万美元。

有消息称，若想成为小米基石投资者，最低门槛是5000万美元，并要接受长于常规6个月的锁定期，部分实力较弱的机构被建议其锁定期延长，最长或达2年。

小米H股的招股文件显示，中信里昂证券，高盛和摩根士丹利为小米香港IPO的联席保荐人。另有消息称，瑞信，德意志银行，摩根大通和六家中资银行为此项交易的全球联席协调人。

IPO股价或在17-22港元之间

有消息表示，小米计划发行21.8亿股股票，IPO定价区间在17港元/股至22港元/股。根据安排，小米或最快本月底或下月初，在香港招股集逾70亿美元（约546亿港元），部署7月中上旬挂牌。

本周小米已安排多场路演，就小米IPO向投资者进行推介。

6月19日，作为国内首单CDR的发行者，小米宣布推迟CDR发行申请，当日早间，小米官方宣布暂缓CDR发行，先在港股上市，再择机于内地市场发行CDR。随后证监会回应，尊重小米的选择，已经取消第十七届发审委2018年第88次发审会议对该公司发行申报文件的审核。