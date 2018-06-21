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小米赴港上市进程又进一步 中介人士:已大幅超额认购

小米赴港上市进程又进一步 中介人士:已大幅超额认购
2018年06月21日 13:16 新浪科技综合
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　　来源：证券时报网

　　证券时报网06月21日讯

　　决定推迟A股CDR发行后的小米，在港股上市进程加快。最新消息显示，小米已通过了港交所聆讯，已引入7名基石投资者。据中介人士透露，据目前下单意向来算，小米已经大幅超额认购。

　　有消息称，小米计划发行21.8亿股股票，最高募资61亿美元，IPO定价区间在17—22港元/股，预计将于7月9日在香港上市。

　　小米推迟A股CDR发行

　　6月14日，小米在中国证监会网站更新了公开发行存托凭证股说明书。称本次发行的CDR所对应的基础股票占CDR和港股发行后总股本的比例不低于7%，且本次发行CDR所对应的基础股份占本次CDR和港股发行总规模（含老股发行规模）的比例不低50%。

　　小米集团CDR发行原定于6月19日上会，但当日证监会发文称，小米集团经慎重研究，决定分步实施港股和中国存托凭证上市计划，先发行港股，然后择机在境内发行中国存托凭证，为此向证监会申请推迟发审会时间。证监会尊重小米集团的选择，决定取消对该公司发行申报文件的审核。

　　按照证监会有关创新企业境内发行存托凭证试点的门槛要求，小米在香港上市后若市值达到2000亿元人民币以上，仍满足发行CDR回归A股的条件。

　　赴港上市进程加快

　　21日早间，小米集团在港交所网站更新了招股说明书，更新后的招数说明书达695页，这意味着小米通过了港交所聆讯。

　　聆讯后资料显示，小米法定股本总面值67.5万美元，由700亿A类股（面值17.5万美元）和2000亿B类股（面值50万美元）组成。

　　此外，资料还更新了小米金融的估值，2017年12月31日小米金融估值3.8325亿元人民币，每股估值3.8325元（共计1亿股）。

　　有消息称，小米计划发行21.8亿股股票，最高募资61亿美元，IPO定价区间在17—22港元/股，预计将于7月9日在香港上市。

　　据媒体报道，小米IPO已引入7名基石投资者，共认购5.48亿美元（约42.74亿港元）股份。其中，CICFHEntertainment（中投中财娱乐）认购1.92亿美元；中国移动、高通各认购1亿美元；CDB Private Equity（国开行旗下私募股权）认购6600万美元；保利集团认购3200万美元；顺丰和招商局集团分别认购3000万美元和2800万美元。

　　此次小米香港IPO的定价区间为550亿-700亿美元，这个定价低于此前高盛摩根士丹利摩根大通银行、中信里昂证券、瑞信等多家机构给出的定价区间。

　　最新消息显示，上述7家基石投资者已经全部签约认购小米，均接受700亿美元的上限估值。据相关投资机构中介人士透露，据目前下单意向来算，小米已经大幅超额认购。

　　此前招股书显示，小米计划将30%IPO募集资金用于研发及开发智能手机、电视、笔记本电脑、人工智能音响等核心产品；30%用于扩大投资及强化生活消费品与移动互联网产业链；30%用于全球扩展；10%用作一般营运用途。

　　（证券时报网快讯中心）

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