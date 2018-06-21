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小米IPO细节：黎万强等4位联合创始人将套现20亿港元

小米IPO细节：黎万强等4位联合创始人将套现20亿港元
2018年06月21日 12:48 界面
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图片来源：视觉中国图片来源：视觉中国

　　来源：界面

　　CDR审核的戛然而止，未影响到小米踏上香港IPO的征程。

　　6月21日，据界面新闻获取的一份资料显示，小米将于7月9日正式登陆港交所主板，将发行2,179,585,000股股份，定价区间为每股17港元至22港元，代码为“1810.HK”。

　　以此计算，小米最终的融资区间将在47.21亿至61.1亿美元之间，远低于此前预计的100亿美元。

　　数月以来，小米的高估值都处于舆论漩涡的中心。据财联社援引知情人士，据目前下单意向来算，小米已经大幅超额认购。此次小米香港IPO的定价区间为550亿至700亿美元，是雷军选择主动调低定价，为了给小米上市后留足上涨空间，也让投资者都有钱赚。

　　不过，这个估值区间与此前700亿-1000亿美元的市场预期相比缩水不少，也远低于高盛摩根士丹利摩根大通银行、中信里昂证券、瑞信等机构给出800亿至940亿美元的估值。

　　据该资料显示，此次发行，66%为新股（Primary Share），34%为旧股(Secondary Share)，即原股东卖出股份。其中，联合创始人黄江吉、黎万强、刘德、洪锋4人共计卖出117,888,000股股份，占基准发行股份的5%，晨兴资本（Morningside）卖出627,257,000股股份，占比29%。

　　此外，小米此次发售结构为95%国际发售，5%香港公开发售。基石投资者包括中投中财（CICFH）认购1.91亿美元、美国高通（Qualcomm）认购1亿美元、中国移动认购1亿美元、CDB PE认购6700万美元、保利集团认购3150万美元、招商局认购3000万美元、顺丰速运认购3000万美元。以此计算，7位基石投资者共计投资5.495亿美元。

　　文件中还指出，小米此次IPO的超额配售选择权（OAO）为基准发行的15％，最多326,937,000股股份。预计定价日期为香港时间2018年6月29日（星期五）。

　　此前，小米于周二早间突然宣布推迟发行中国预托证券(CDR)，市场哗然。

　　小米发言人6月19日表示，公司经过反复慎重研究，决定分步实施在香港和境内的上市计划，即先在香港上市后，再择机通过发行CDR的方式在境内上市。

　　随后，证监会也立即发声，表示“尊重小米集团的选择，决定取消第十七届发审委2018年第88次发审委会议对该公司发行申报文件的审核”。

黎万强小米定价
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