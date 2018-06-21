警方:22岁女子深夜遇害非滴滴司机杀人 系误上路过车

新京报快讯(记者刘经宇)今日(21日)，罗定市公安局就该市23岁女子失踪后被害一事发布后续通报称，该女子事发时将嫌疑人车辆误以为网约车，经勘验，女子尸身完整。

据新京报此前报道，罗定市一23岁女子于6月17日凌晨失踪，其家人朋友在网络发布寻人启事。有网友称，该女子疑似被某网约车平台司机杀害，并且遭遇“分尸、藏到冰柜里。”

今日，罗定市公安局发布后续通报称，经查，6月17日凌晨3时许，在罗定市城区某酒店门口等网约车的欧某某(女，23岁)误以为刚好开车经过的张某某(男，32岁)是网约车司机而摇手上车之后，由张某某带至其经营的农场内对其实施了性侵并将其杀害。

事发当晚，公安机关接警开展侦查工作。6月19日下午，在张某某经营的农场内将其抓获。经审讯，张某某对其犯罪事实供认不讳。经现场勘查，勘验人员在该农场内发现欧某某尸身完整。目前，嫌疑人张某某已被公安机关刑事拘留，案件正在进一步侦查中。

通报还表示，近日，该市有罗某艳、张某某等个别网民在微信群及朋友圈编造发布“滴滴司机杀人”、“分尸”等虚假信息，公安机关已对二人进行批评教育，并处以治安处罚。