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叶璇和王小川上热搜：最新跨界CP？王小川发微博否认

叶璇和王小川上热搜：最新跨界CP？王小川发微博否认
2018年06月21日 12:35 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月21日午间消息，今天，”叶璇和王小川“上了新浪热搜，起因是6月18日有网友发帖爆料叶璇现男友是搜狗CEO王小川，两人在2014年曾一起上过湖南卫视综艺节目《天天向上》，当时王小川diss学习不好的女生，称自己碰到“躲她走”，叶璇反呛王小川自己“看见那个不帅的男生，就要躲着走”。

　　要说这次“绯闻”起源，娱乐圈的话题女王叶璇的微博中透露了许多信息。叶璇近日发微博秀恩爱时，多次提到“理工直男”、“清华”、“自己搬到男友办公室楼上住”等等，并且发了疑似男友的半身照，透露出叶璇新男友为清华毕业理工男，职业是公司老板，且身高不高等信息，都与王小川吻合。

　　另外，6月2日，叶璇发微博晒王小川送的搜狗录音笔，配以“高科技产品，贴心的儿童节礼物，甚得本宫心意”，该微博下有留言问道“这是帅锅送您的录音翻译笔吗？”叶璇回复“四哒”，而“帅锅”一次在叶璇以往的微博中都指代“男友”。

　　6月16日叶璇在微博晒钻戒秀恩爱，称“真的不明白，为什么不肯收贵重的礼物会被怒吼”。6月18日两人的“绯闻”传出。昨天，王小川发微博“辟谣”，顺便为自家翻译笔打广告，微博中写道“搜狗录音翻译笔，高科技高颜值，最近此礼物我送了好些给朋友们。有朋友反馈比别人送钻戒更香艳性感”，其中也提到了“送钻戒”。

　　对此搜狗方面工作人员发朋友圈称：

　　1、不管叶璇的新晋理工男男友是谁，反正不是我老板；

　　2、不管叶璇的戒指是谁送的，反正不是我老板送的；

　　3、娱乐媒体传谣也得带上脑子，叶璇家在她新男友办公室楼上，我们的办公室搜狐网络大厦15层是最高层，没办法在16层再给她造一个房子了。

　　4、请关注我老板昨天的最后一条微博，语文水平及格的应该能看懂那钻戒不是他送的。

　　5、你们的问题应该去问叶璇，我们也不知道“叶璇的男友是谁”这个问题的答案。

王小川叶璇搜狗
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