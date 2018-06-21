新浪科技> 互联网> 小米：推迟CDR发行申请专题 > 正文

小米继续造富：新增上千员工获期权 雷军投票权提升

小米继续造富：新增上千员工获期权 雷军投票权提升
2018年06月21日 11:34 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　澎湃新闻记者 杨鑫倢

　　6月21日，小米集团更新的赴港上市招股书显示，该公司已通过港交所聆讯。

　　更新后的招股书披露了小米的法定股本。

　　新的招股书中，小米仍然没有披露将募集资金的规模，不过招股书最新披露，小米公司法定股本总面值67.5万美元，由700亿股A类股（价值17.5万美元）和2000亿股B类股（价值50万美元）组成。

　　招股书显示，根据股东于2018年6月17日通过的决议案，所有优先股转换为B类股份后，小米的法定股本将由113521.11美元（分别为68亿股每股名义价值或面值0.0000025美元的A类股份及38亿股每股名义价值或面值0.0000025美元的B类股份）增至675000美元（分别为700亿股每股名义价值或面值0.0000025美元的A类股份及200亿股每股名义价值或面值0.0000025美元的B类股份）。

　　新的招股书还披露，截至2018年6月14日，小米已向超过7126名承受人（包括小米集团的高级管理人员及其他雇员）授出雇员购股计划的购股权及/或受限制股份单位（统称“奖励”，可认购合共2512694900股B类股份（按股份分拆调整）。

　　这意味着，在3月31日到6月14日，又有1626名小米员工获得了以股份为基础的奖励。上次招股书披露，截至2018年3月31日，5500名员工持有以股份为基础的奖励。

　　雷军也获得了新的奖励。

　　截至2018年6月17日，小米金融向雷军以每股认购价3.8325元人民币授出4207万股的购股权（未行使），占已发行小米金融股份的42.07%，购股权有效期为20年。

　　根据2018年6月18日签署的投票代理协议，2020 Investment Partners Limited、Binghe Age Group Co.等若干少数股东授予雷军B类股份的投票代理权，雷军有权行使合共378410630股B类股份的投票权。

　　此前招股书披露，雷军通过多个中间实体持有并控制4295187720股小米A类股份及2283106380股B股股份。A类股份持有人每股可投10票，而B股股份持有人则每股可投一票。

　　按此计算，雷军对小米的表决权比例从53.79%升至56.17％。当然，小米IPO之后随着新股发行，雷军的表决权也将有所稀释。

　　6月19日，小米申请推迟CDR（中国存托凭证）发行，决定分步实施在香港和内地的上市计划，即先在香港上市之后，再择机通过发行CDR的方式在内地上市。

　　据彭博社6月20日援引知情人士的话称，小米在港股的发行价在17港元到22港元之间，将发行21.8亿股，募集资金额约371亿港元至480亿港元（约合47亿美元至61亿美元）。如果此次发行股本占其上市前股本10%，以最高招股价22港元推算，公司估值相当于611亿美元。小米方面未予置评。

　　据香港经济日报早前报道，小米集团董事长兼首席执行官雷军将于6月23日在香港亲自主持全球发售新闻发布会，按一般程序，小米于紧随其后的交易日，即6月25日开始公开招股。

　　据澎湃新闻了解，小米6月25日在香港公开招股的日期不变。

　　更新后的港股招股书还首次披露其供货商存在环境违法记录。小米承认，“公司若干现有供货商曾经违反环保规定。”不过小米表示，无论现在还是营业记录期，这些供应商合计对本集团而言并不重要。这些供应商已经纠正不合环保法规的状况，现在符合双方订立的相关供应协议。

　　小米用近两页的篇幅着重解释了公司在环保方面如何规范。

　　小米表示，公司的环保管理政策已发至各有关内部部门、外包合作伙伴及其他供应商。根据环保政策，供应商须承诺按照环保政策提供原材料及组件，且供应商须建立相关的内部控制系统，以监察污染物和危险物的使用。供应商须提交已签署的声明，表示承诺有任何不符合环保政策的标准会通知小米，以及第三方精准分析报告和所用物料清单。

　　同时，在衡量智能手机潜在新供应商时，除了评审品质，小米还特别重视包括环保管理、健康、信息保安管理、社会责任等四因素。在衡量笔记本电脑潜在供应商时，小米会实地视察供应商厂房，以确定是否符合全国及地方的环保法规，是否定期进行内部环保遵例核查等。

　　此前5月，有环保组织发布报告称，毅嘉电子（苏州）有限公司、深超光电（深圳）有限公司、通达（厦门）科技有限公司等多家“疑似小米供应商”，近年来均存在不同程度的环境违规行为。

小米雷军招股书
我要反馈
相关专题： 小米：推迟CDR发行申请
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有