小米继续造富：新增上千员工获期权 雷军投票权提升

澎湃新闻记者 杨鑫倢

6月21日，小米集团更新的赴港上市招股书显示，该公司已通过港交所聆讯。

更新后的招股书披露了小米的法定股本。

新的招股书中，小米仍然没有披露将募集资金的规模，不过招股书最新披露，小米公司法定股本总面值67.5万美元，由700亿股A类股（价值17.5万美元）和2000亿股B类股（价值50万美元）组成。

招股书显示，根据股东于2018年6月17日通过的决议案，所有优先股转换为B类股份后，小米的法定股本将由113521.11美元（分别为68亿股每股名义价值或面值0.0000025美元的A类股份及38亿股每股名义价值或面值0.0000025美元的B类股份）增至675000美元（分别为700亿股每股名义价值或面值0.0000025美元的A类股份及200亿股每股名义价值或面值0.0000025美元的B类股份）。

新的招股书还披露，截至2018年6月14日，小米已向超过7126名承受人（包括小米集团的高级管理人员及其他雇员）授出雇员购股计划的购股权及/或受限制股份单位（统称“奖励”，可认购合共2512694900股B类股份（按股份分拆调整）。

这意味着，在3月31日到6月14日，又有1626名小米员工获得了以股份为基础的奖励。上次招股书披露，截至2018年3月31日，5500名员工持有以股份为基础的奖励。

雷军也获得了新的奖励。

截至2018年6月17日，小米金融向雷军以每股认购价3.8325元人民币授出4207万股的购股权（未行使），占已发行小米金融股份的42.07%，购股权有效期为20年。

根据2018年6月18日签署的投票代理协议，2020 Investment Partners Limited、Binghe Age Group Co.等若干少数股东授予雷军B类股份的投票代理权，雷军有权行使合共378410630股B类股份的投票权。

此前招股书披露，雷军通过多个中间实体持有并控制4295187720股小米A类股份及2283106380股B股股份。A类股份持有人每股可投10票，而B股股份持有人则每股可投一票。

按此计算，雷军对小米的表决权比例从53.79%升至56.17％。当然，小米IPO之后随着新股发行，雷军的表决权也将有所稀释。

6月19日，小米申请推迟CDR（中国存托凭证）发行，决定分步实施在香港和内地的上市计划，即先在香港上市之后，再择机通过发行CDR的方式在内地上市。

据彭博社6月20日援引知情人士的话称，小米在港股的发行价在17港元到22港元之间，将发行21.8亿股，募集资金额约371亿港元至480亿港元（约合47亿美元至61亿美元）。如果此次发行股本占其上市前股本10%，以最高招股价22港元推算，公司估值相当于611亿美元。小米方面未予置评。

据香港经济日报早前报道，小米集团董事长兼首席执行官雷军将于6月23日在香港亲自主持全球发售新闻发布会，按一般程序，小米于紧随其后的交易日，即6月25日开始公开招股。

据澎湃新闻了解，小米6月25日在香港公开招股的日期不变。

更新后的港股招股书还首次披露其供货商存在环境违法记录。小米承认，“公司若干现有供货商曾经违反环保规定。”不过小米表示，无论现在还是营业记录期，这些供应商合计对本集团而言并不重要。这些供应商已经纠正不合环保法规的状况，现在符合双方订立的相关供应协议。

小米用近两页的篇幅着重解释了公司在环保方面如何规范。

小米表示，公司的环保管理政策已发至各有关内部部门、外包合作伙伴及其他供应商。根据环保政策，供应商须承诺按照环保政策提供原材料及组件，且供应商须建立相关的内部控制系统，以监察污染物和危险物的使用。供应商须提交已签署的声明，表示承诺有任何不符合环保政策的标准会通知小米，以及第三方精准分析报告和所用物料清单。

同时，在衡量智能手机潜在新供应商时，除了评审品质，小米还特别重视包括环保管理、健康、信息保安管理、社会责任等四因素。在衡量笔记本电脑潜在供应商时，小米会实地视察供应商厂房，以确定是否符合全国及地方的环保法规，是否定期进行内部环保遵例核查等。

此前5月，有环保组织发布报告称，毅嘉电子（苏州）有限公司、深超光电（深圳）有限公司、通达（厦门）科技有限公司等多家“疑似小米供应商”，近年来均存在不同程度的环境违规行为。