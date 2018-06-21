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传新京报副总编辑王悦已离职 去年以来人事变动频繁

传新京报副总编辑王悦已离职 去年以来人事变动频繁
2018年06月21日 11:32 新浪科技综合
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　　来源：媒通研究院

　　来自新京报内部人士的消息称，新京报的又一位元老级人物——副总编辑王悦已离职。这是继宋甘澍接替戴自更出任新京报社长之后，新京报的又一重大人事调整；也是继朱学东“熔断”、王跃春“告辞”之后，从新京报离走的又一位“老班底”。

　　6月20日，报社高层宣布了新的领导任命，即北京商报总编辑李海调任新京报，出任常务副总编辑、党委委员人选（正处级）。公开信息显示：李海此前任北京商报社总编辑、北商研究院执行院长，在北京商报内容管理岗位耕耘多年。作为北京商报总编辑的李海，最近几次公开演讲也都是围绕互联网+、共享经济、智能物流等经济相关话题展开。

　　而关于王悦，和多数传统报人一样，她为人行事较为低调，言语温和理性，网上公开的资料并不多，但要记述新京报的发展史，王悦是绝对绕不开的关键性人物之一 。媒通社了解到：王悦1993年8月辞去公职，进入贵州日报社，成为贵州都市报首批社会招聘采编人员，由此开始了她的媒体生涯。期间，历任专刊部、经济新闻部、总编室记者、编辑，新闻采访部副主任。

　　2000年初，王悦前往南方都市报，参与了深圳新闻部的创建，亲历了南方报业的峥嵘岁月，期间，历任南方都市报深圳新闻部记者、编辑，要闻部重点版编辑、头版编辑。可以发现，在这一时期王悦便展现出了极强的业务能力，并与新京报前任总编辑王跃春有了工作上的交集，而后一同北上参与创办新京报。

　　在一篇回忆文章中，王悦谈到了自己媒体生涯的四个主要地点，分别是宝山北路372号（贵州日报社址）、广州大道中289号（南方报业集团社址）、永安路106号（光明日报社原址，也是新京报社原址）、幸福大街37号（新京报社现址）。联系这段过往，王悦应是在新京报创刊伊始便出任时事新闻部主编，后担任多年副总编辑。

　　作为新京报元老级人物，14年来，王悦见证并推动了新京报的成长，助其成为时下中国最耀眼的都市报之一，那些影响巨大的深度报道、时政报道背后，都有着王悦的身影。可以说，是她奠定了新京报时政新闻报道模式的基础，当年她提出的对于时政新闻的社会化操作，现在看来依然具有很深刻的借鉴意义。

　　在此前的一次专访中，王悦谈及自己的办报理念，她说“希望能够以一种主流的价值、主流的观念来影响我们主流的读者、受众”，这句话大抵坦露了王悦满怀的新闻专业主义情怀。更难能可贵的是，王悦的这一理念与新京报“品质源于责任”的主张不谋而合，二者也彼此映衬、彼此成就。

　　从一出生就风华正茂的新京报，在新媒体时代依然强劲地延续着成功的节奏，成为传统纸媒转型发展的典范。“真相永远扑朔迷离，阳光与阴霾交替”，历经多年春风化雨般的修炼，王悦的媒体生涯也随着这根大树一起壮硕成长，直至今日，迎来其职业上的新机遇。

　　2017年以来，新京报高层人事变动频繁，创社社长戴自更离职转任北京市文化投资发展集团总经理；社长助理、传媒研究院副院长朱学东辞职熔断媒体生涯；原新京报总编辑王跃春入职山水创投；编委王海涛离职去到搜狐新闻担任执行总编辑……

　　这些款款的离别带给外界诸多猜想，但当我们看到新京报新一代“顶梁柱”的出现，看到一批又一批新京报记者奔赴重大新闻现场时，耳边不由又会响起那一鼓舞人心的旋律：

　　我的纸里包着我的火

　　我的火中燃出你的光

　　在风中在雨中在火中

　　在一切故事发生的时刻

　　在城市在原野在旅途

　　在任何苦难欢乐的现场

　　——新京报社社歌《我的纸里包着我的火》

　　

新京报王悦
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