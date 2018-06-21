学而思被浑水狙击蒸发20亿美金 但潜在退费潮更可怕

中国青年网财经综合 北京时间6月14日凌晨，美国做空机构浑水（Muddy Waters Research）公布了一份做空报告，质疑中国教育科技公司“好未来”（TAL.NYSE）自2016年起财报造假，欺诈性地创造利润。并将其与2000年震惊全美的安然金融诈骗案相提并论。

受做空报告影响，当天好未来股票盘中跌幅一度超过15%，截至当日收盘，好未来跌9.95%，报41.11美元，市值一天内缩水22.7亿美元，折合人民币约145亿元。次日开盘，好未来股票继续下跌，开盘后前15分钟下跌3.26%，报39.88美元。

浑水的一则公告，不仅影响了好未来的股价，也让中国家长的担忧情绪快速蔓延，甚至有家长在微信群表示，“要去看看学而思的退费政策”。业内人士分析，一旦发生退费潮，好未来可能将遭遇家长用户“挤兑”的致命一击。

有家长在微信群表示，“要去看看学而思的退费政策”。图片来源于网络

资料显示，浑水自2010年成立以来，主要业务就是做空在国外上市的中国概念股。近年来，遭浑水做空的中概股中，绿诺科技、中国高速传媒、分众传媒、展讯通信等先后从纳斯达克退市，在加拿大上市的嘉汉林业申请破产保护，重组退场。而此次已经有律师闻风而动，多家律所发布消息称，正在代表好未来投资者对好未来及其高管或董事是否违反了美国联邦证券法展开调查。

面对浑水的指控，好未来回应称，浑水提出的指控包含大量错误、未经证实的猜测以及对事件的恶意解读。好未来公司董事会（包括审计委员会）已获知报告内容，并将对报告内容进行审查。好未来董事会将采取行动以保障广大股东利益。对于报告中提到的两笔虚假交易等质疑，好未来方面暂未回应。

针对浑水在报告中提到的“相信欺骗行为遍及好未来核心的培优业务，并扩散至其在线业务”，目前，好未来的这两块业务是怎样的情况呢？

官网简介信息显示，2010年10月，好未来的前身“学而思”在美国纽交所正式挂牌交易，成为国内首家在美上市的中小学教育机构。2013年，集团更名为好未来。旗下拥有包括学而思、学而思网校、爱智康等15个业务品牌。

分析认为，学而思布局线上业务是为了降低营收过于依赖单一培优业务所带来的风险。根据好未来2018年第三季度财报，学而思培优占总收入的72.9%。其营收过于依赖培优业务，而培优业务又存在较大的政策风险。

今年2月底，教育部办公厅等四部门联合印发通知，将对校外培训机构开展全面摸底排查。学而思的多个培优课程随后停止报名，其“主打产品”奥数班，今后将不再被作为业务重点。监管之下，学而思原有的课程模式难以持续，其业绩能否持续增长将面临考验。

出于对学而思前景的担心，担忧、焦虑、恐慌情绪开始在学而思学生家长中滋生、蔓延，从文中开头曝光的家长微信群内容可以看出，有家长已经考虑甚至开始寻求退费。学而思一直把“随时退款”作为自己的一个标签来揽客，如果好未来的股市表现继续不佳，家长们的恐慌情绪可能会被进一步加剧，出现大批量退费引发“挤兑潮”也不是没可能。

消息称，目前好未来集团共有450万学员走进好未来的线下课堂，另有3600多万学员通过线上获取优质教育资源。而据好未来最新发布的2018财年全年财报显示，以Non-GAAP计算，好未来2018财年全年营运利润2.56亿美元，归属于好未来净利润2.46亿美元。

算一笔账，如果仅是学而思线下课堂有10%的用户退费，按照人均学费2000来计算，整体加起来好未来就要拿出将近9亿人民币，这还不算庞大的线上用户。任何培训机构都难以承受由于用户退款带来的危机，2003年，新东方就曾遭遇因非典而引发的退款潮，当时的情况十分紧急，稍微处理不当，新东方就可能面临倒闭。这么大的现金流，对任何一家企业来说都不是一件易事，极有可能导致资金链断裂。

业内人士指出，浑水的做空对好未来来说，或许并不致命，股价下跌、市值下降都可能是一时的。但由此引发的家长对学而思业务的担忧和恐慌，也许才是学而思真正需要重视的事情。