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互金平台借世界杯营销 行业乱象亟待强监管

互金平台借世界杯营销 行业乱象亟待强监管
2018年06月21日 11:21 通信信息报
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　　本报记者 周静

　　世界杯已经鸣锣开赛，线上线下掀起了一阵足球风潮，不管与体育界是否有关联，不少行业都在努力“蹭”上这股热潮，互联网金融行业也是如此。近段时间以来，各大互联网金融平台都在借力营销，在互金行业带来了新的营销风潮，但其中也有着不和谐的身影。据报道，互联网彩票乱象在世界杯期间死灰复燃，即便其热潮已经不复四年前之盛，但依然能吸引不少用户的关注。

　　互金平台借世界杯开展营销

　　世界杯期间，中国除了国家队没去，其他人都去了，这句调侃成为了世界杯期间的真实写照。国内很多行业都搭上了世界杯的顺风车，而各大互联网金融平台则从世界杯开始之前，就已经蓄势待发开展了多项借力营销的活动。5月，和信贷宣布与阿根廷国家足协签约，成为阿根廷国家足球队中国互联网金融行业官方唯一赞助商；蜂融网、拍拍贷、人人贷和爱钱进等平台从6月中旬起开展了迎接世界杯的各项活动。

　　而一些互联网巨头也做好了准备。阿里系蚂蚁金服旗下支付宝早已做好世界杯备战工作，俄罗斯地铁已可支持支付宝购票，蚂蚁金服还表示，目前在俄罗斯现已有约4000家商户接入了支付宝；百度方面，6月14日起，度小满金融（原百度金融）携手百度公益、中国宋庆龄基金会推出以区块链应用为核心的世界杯公益运营活动；京东方面则与华夏、浦发、兴业、工行等银行开设球迷专场活动；除此之外，银联国际、苏宁金融、国美金融平台也开展了多项活动。

　　可以说，互联网金融领域在借力世界杯上已经充分做好各项工作，不管是营销活动还是便捷服务，都希望在世界杯期间给用户带来更好的体验，以便更好地提升客户感知，但在这样火热的气氛中，也有一些不和谐甚至违法活动正在悄悄上演。

　　互联网彩票死灰复燃

　　体育彩票是最近很多球迷除了看球之外的另一项消遣，然而，近来一些互联网彩票却同样借力世界杯有再复苏的趋势，这引起了外界的关注。据中国之声《新闻纵横》近期报道，随着世界杯大幕拉开，越来越多的球迷喜欢通过网络购买彩票。据统计，包括头奖彩票在内，近年来已经有多家诸如“浙彩网、喜彩网”等违规网站被整改，相关责任人被追究，但没有被查处的漏网之鱼还有很多。同时根据调查发现，销售互联网彩票的公司，大多都是以科技公司为名注册，进行所谓的“代买”彩票业务，有的甚至连实体彩票都不能提供。

　　事实上，从2015年开始，财政部多次发文要求禁止通过互联网渠道销售彩票，无论是直接出票还是所谓的“代买”，一律不行。然而在世界杯开赛以来，互联网彩票的售卖之风已经愈演愈烈，一方面，有市场就会有需求，消费者的需求成为了这些不法业务重新燃起的重要原因，但另一方面，各地在互联网彩票上的监管似乎也不够给力。

　　盛世不再却依然难禁

　　互联网彩票在上一届世界杯期间非常火热，根据彩通咨询发布的《2014年互联网彩票市场分析报告》显示，2014年我国互联网彩票销售规模达历史性的850亿元！比2013年销售规模翻番，增长102.4%，渗透率达22.2%。在当时，阿里、腾讯、百度等互联网公司也在互联网彩票领域不断渗透，淘宝、微信等常见渠道都可以看见互联网彩票的身影，也正是在互联网公司强社交、门槛低的感染下，互联网彩票有愈演愈烈之势。还有数据显示，淘宝彩票在世界杯期间最高日销量达到1亿元。但是很快，2015年，财政部、民政部和国家体育总局三部委联合叫停了这项业务，这块市场很快恢复平静，直到新一届世界杯的来临。

　　面对又再度燃起的星星之火，管理部门应该尽快采取应对举措，肃清市场需要强大监管力量的介入，从而起到震慑市场的作用。一方面，各地市应加强监督，对目前发现的不法乱象进行有力惩处，针对互联网彩票平台采取的隐蔽举措尽快进行排查，让市场回归到应有的秩序中；另一方面，有关方面可以针对消费者的实际需求进行调研，推出一些合法、便捷的途径，为消费者的娱乐生活提供更多便捷举措。通过疏堵结合的方式，起到更好的规范市场的作用。

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