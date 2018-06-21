世界零售巨头家乐福 正在借中国互联网技术转型

环球网科技 记者 樊俊卿

据AdWeek报道，世界第二大国际化零售连锁集团家乐福发布公告称，该集团目前在华共开设了16000家大卖场，其中有超过250家面临着倒闭的风险，这一数字在工会中嫌弃了热议，家乐福站在了转型的十字路口。

有高管一针见血的指出，这些面临倒闭的卖场有一个共同的特点：吸引力明显不足。该高管指出，在中国，受电商平台的严重冲击，大型零售超级市场的运营模式日渐丧失其应有的活力。

5月，家乐福在上海市熙熙攘攘的天山路上开设了首家 “Le Marche”智慧生活零售门店，标志着家乐福开始了数字化转型的重要一步。该智慧生活零售门店主打餐饮、生鲜、进口商品，是一家微信支付智慧零售旗舰店。

实际上，今年1月家乐福发布的“家乐福2022”转型计划的内容之一就是增加电子商务投资。根据计划，家乐福将在未来5年内，把数字投资增加至现在的6倍，达到28亿欧元。2022年前，公司在线食品销售额将达到50亿欧元。

为了实现这一宏伟目标，今年1月23日，家乐福宣布与中国互联网巨头腾讯控股就在中国地区展开战略合作签署初步协议。同日，永辉超市也发布公告，称“家乐福、腾讯和永辉三方将协作共赢，在供应链整合、科技应用和业务赋能等方面进一步展开合作。”

事实上早在2015年，家乐福就与腾讯展开业务上的接触，在其中国地区开设的卖场全面普及移动支付技术。在今年年初家乐福宣布与腾讯展开全面合作的相关公告中，家乐福方面表示腾讯将进一步在家乐福生态中推广微信、微信支付、云计算等其他服务，并在自身社交平台上发展配套的零售服务。拟合作范围包括大数据服务、智慧零售、移动支付、店内体验和数据分析，旨在提高家乐福客流量。

“le marché”是法语词汇，译为“集市”。法国人认为，人们美好浪漫的一天会从集市里的一杯咖啡，邻居间友好的问候交谈开始。家乐福Le Marche天山店，位于上海市天山西路与蒲淞北路的交汇处，地铁二号线北新泾站1号出口相连。走近负一楼的入口，橱窗、灯光、地砖、色彩都与熟悉的家乐福完全不一样。

为了迎合主流的O2O模式，Le Marche也将作为前置仓，来实现线上线下的一体化。消费者选择家乐福B2C网上商城下单，也可以通过O2O平台购买1小时送达，还可以享受店内购物满188元享三公里免费送货服务。

Le Marche也跟很多效仿盒马鲜生的门店一样，引入了“生鲜+堂食+加工”的模式。此外，Le Marche还设立了美食街和餐饮区。美食街包括中餐、西餐和日料，中餐的比重比较大。整个餐饮区的面积超过了700平方米，每个档口都是家乐福自营，全面支持移动支付店内就餐，挑选好商品即可结账等待送餐，现场食用。

腾讯近日公布的2018年第一季度报表中，首次提到了类似于多点Dmall主推的“扫码购”，这一技术也应用到了Le Marche中。在卖场各处都标识自助买单，用手机微信扫描卖场提示处的二维码，便会跳出“家乐福扫码购”的小程序，绑定微信之后便可使用。大致流程是：扫描商品的条形码，即可在小程序中出现所需要的商品，微信支付结账之后会有相应的离场码，可在卖场两层的出口验证离开卖场。

由微信支付与腾讯优图联合推出的人脸识别功能也在Le Marche中正式上线，通过整合人脸识别、会员认证、免密支付等核心技术，让消费者可以通过“刷脸”完成会员注册与绑定、结账免密支付。Le Marche刷脸支付的整个认证过程需要输入用户的基本信息，还需人脸正面对框大声读出相应的数字并录制上传验证，整个过程略显繁琐所需要的时间也略长。

在传统商超在发布超市折扣优惠时，使用的是宣传册和传单的方式，但实际这些宣传的效果是有限，在一定程度降低超市的销售量。为此， Le Marche和腾讯联合推出“线下互动电子屏”，电子屏上是结合世界杯的场景，定制体感点球游戏，让消费者参与到电子屏的互动中。同时根据腾讯优图的人脸识别技术，可分析出消费者的购物习惯，给消费者推送他们可能感兴趣的商品的优惠券，提高商超的坪效。而且，消费者在店里等着就餐时，也可以跟电子屏进行互动，实际上这也提高了消费者的购物体验。

其实，有消息显示，在与腾讯谈判前，家乐福的谈判对象是阿里巴巴，而且方案不是投资入股，而是将家乐福中国整体出售给阿里，但双方没能达成协议。随后阿里选择了大润发，家乐福则迅速启动和腾讯的谈判，并在两个月内就达成了合作意向。

此外，家乐福在宣布与腾讯和永辉合作的同时，还宣布了全球范围内的一系列改革及“瘦身”计划，包括裁员2400人，并出售或关闭其旗下的另一超市品牌迪亚天天(Dia)。

同时，为达成这一改革计划，家乐福还宣布与Google签署战略伙伴关系，未来重点将围绕三个方面展开合作，第一、法国消费者可通过Google新开通的购物平台进行商品的挑选与购买;第二、消费者通过Google Assistant语音助手等人工智能系统接入商品库从而选购家乐福的商品;第三、双方共同设立创新实验室，同时Google将助力家乐福集团实现数字化全面转型。

本次合作将充分发挥各自优势，家乐福将发挥在产品和物流领域的专家优势，而Google将提供人工智能、Cloud及Google Assistant语音助手等领先技术。从而为法国消费者带来全新优质的购物体验，不仅仅局限在线下门店，同时包括网上购物，手机购物及语音购物等。

当然，这一系列合作主要将在中国地区以外的市场展开。

近年来，外资超市在中国的经营状况普遍不佳。英国的乐购、韩国的乐天玛特等纷纷退出中国，留下来的外资超市则纷纷寻找本土合作伙伴。如沃尔玛与京东合作，乐购(Tesco)则被华润入股。

家乐福是最早进入中国的外资超市之一，一度发展势头良好。据知情人士回忆，北京奥运会召开的2008年是家乐福在中国的业绩巅峰，“钱多得用不掉，只能把门店改得好看一点，油漆用得好一点”。

但是进入2010年代后，在本土企业雄起和电商普及的双重夹击下，家乐福中国的收入和门店数量开始进入下降通道，尤其是在受到臭名昭著的“抵制家乐福”事件的长远影响，家乐福曾一度有意将中国业务整体打包出售，放弃中国市场。

所以本次家乐福、腾讯和永辉的三方成功合作存在其一定的必然因素，通过此次合作，三方将各自满足其自身诉求。从家乐福的角度来讲，其最终选择腾讯和永辉，是看好对方与自己的互补性。家乐福线下强、线上弱，offline to online的技术弱，腾讯可以技术赋能。家乐福的线下门店、供应链伙伴关系，则可以帮腾讯实现线下价值。此外，腾讯入股的永辉超市在生鲜品类和供应链方面有优势，可以和家乐福资源共享。

从腾讯的角度，天风证券副所长、商业和社会服务业首席分析师刘章明在一次接受媒体采访时认为，由于物流配送成本高，快消品的纯线上模式无法实现规模化盈利，因此不论是腾讯集团还是阿里集团，必须通过整合线下超市的方式，实现快消品渗透率的提升。他表示：“超市业态整合还在进行中，未来将有更多区域超市龙头进入阿里、腾讯体系。”

从永辉的角度，刘章明认为，永辉通过帮助家乐福扭亏为盈，可以获得相应的股权分红;业务层面，可与家乐福一道，形成大规模的联合采购，反向对上游生产商、品牌商形成更大的议价能力，从而提升自己的毛利率。

同时，刘章明也认为，在新零售业态整合方面，腾讯与阿里存在赋能差异。阿里自身做电商，又拥有全国性网络，从而可以将被收购企业纳入到原有的商品、供应链体系中。腾讯不具备这方面优势，所以联合永辉对线下超市业态进行整合。

据悉，未来腾讯将和永辉子业务进一步开展更多的股权层面的合作。