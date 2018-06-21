海南股交中心设立“天使板”：服务互联网初创企业

原标题：海南股交中心设立“天使板”：服务互联网初创企业天使投资

6月20日，海南省首个专注于互联网初创企业天使投资的服务板块——海南股权交易中心“天使板”正式设立，“天使板”的设立对丰富海南资本市场有着重要意义。

海南日报21日消息，据了解，“天使板”是海南股权交易中心在海南省工业和信息化厅的指导下，联合海南海控资本创业投资有限公司、海南联合资产管理有限公司等天使资金管理机构共同设立的特色板块。

“天使板”主要服务对象有3类企业：一是在海南省注册且成立时间不超过5年，年销售额或营业额不超过2000万元人民币，具有技术含量高、创新能力强、商业模式新的初创期互联网企业；二是参加国家、省政府、省工信厅主办的互联网相关创业大赛，并获得奖项的企业或团队，申请100万元及以下天使投资的企业；三是通过由省工信厅组织的互联网创业项目路演，申请100万元及以下天使投资的企业。

据介绍，“天使板”的设立，是一项创新举措，将吸引外界天使投资进入到平台当中，服务海南本地中小微企业发展，“天使板”可对获得天使投资的企业进行培育和规范管理，使企业能获得成长，获得市场的青睐，推动企业从“天使板”走向创业板、主板。