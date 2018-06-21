欧盟拟出版权保护新规 谷歌、FB等将为侵权内容担责

新浪科技讯 北京时间6月21日上午消息，欧洲立法者将采取新的措施，令谷歌和Facebook等互联网巨头更加难以在没有获得许可的情况下展示新闻和音乐视频等受到版权保护的内容。

只要未获版权所有者授权，欧盟新出台的法规就将迫使网络服务提供商主动避免受到版权保护的内容出现在其平台上。这项法律还向内容发行商授予新的权利，使之针对谷歌和其他新闻聚合服务提供商发布的新闻片段寻求补偿。

之前，当用户向社交网络、视频网站和其他数字平台上传内容时，这些平台的运营方没有责任审查这些内容是否侵权。但新规会对此作出调整，这也是科技行业遭遇的广泛阻力中的最新一项。随着全世界逐渐意识到谷歌和Facebook等互联网巨头的力量和影响力，监管者和立法者也开始审视之前较为宽松的监管方式。

欧盟今年3月出台新的指导原则，让互联网公司在一小时内从其服务上删除伊斯兰国的视频和其他恐怖主义内容。美国总统特朗普也在4月签署一项法律，要求明知为性贩运提供帮助的网站承担相关责任。欧盟最新出台的隐私监管新规也在上月正式实施。

音乐、图片和其他内容的版权所有者认为，这项新规可以帮助他们与谷歌和Facebook等互联网公司洽谈合理的补偿，后者可以通过展示这些内容和投放广告的方式间接获利。

按照欧盟之前的规定，互联网平台只有在收到相关通知后才需要为其网站上出现的内容承担责任，并尽快撤下非法内容。(书聿)