微信订阅号改版“信息流” 这会是发力广告的标志吗

传言终于成真。

原标题：微信订阅号改版“信息流” 这会是发力广告业务的标志吗？

来源：界面新闻

作者：饶文怡

传言许久的微信订阅号改版似乎落地了。

6月20日傍晚，微信宣布，订阅号正式改版上线。改版后的订阅号列表优化了富媒体消息展示，图文、视频等群发信息将根据发布的时间顺序，以“标题+头图”的形式展现在新的订阅页面上。

这次改变带来的直接影响是，用户进入订阅号栏目后不需要先打开公众号再看文章，而是直接下拉消息列表即可；换言之，查看订阅文章的步骤变得更加简洁了。按照腾讯方面的说法，这能够“提高阅读的体验和效率”，同时也是为了“鼓励作者更专注于创作”。

某种程度上，这次改变之后，订阅号的呈现模式更加类似信息流了。

从2017年10月份起，有关订阅号要用信息流的模式进行展示的传闻就一直开始发酵。但腾讯方面一直没有正式肯定这个说法。在今年的微信公开课上，腾讯微信事业群总裁张小龙还表示，微信并没有想要做信息流，订阅号只是一个阅读的集合，和信息流是两回事。

“要看信息流，可以去‘看一看’。”张小龙当时表示。但现在看来，事情正朝着他当初所否认的方向发展。

不可否认的是，信息流已经成为内容产业的重要组成模式。今日头条走在了前面，腾讯虽然也尝试通过QQ看点等应用来发展信息流，但成绩一直不算理想。

这次微信订阅号加入信息流，可能会打开新的局面。微信是一款拥有10亿用户的巨型App，无疑给信息流业务带来了巨大的用户流量基础。

对于一直希望在信息流和智能推荐领域和今日头条分庭抗礼的腾讯来说，微信订阅号可以说是手里能打出的一张王牌。

此外，微信订阅号发力信息流还有另一个意义：重新刺激公众号内容生态的发展。

微信公众平台推出之后，在早期发力内容的公众号主凭借着当初的流量红利赚得盆满钵满。然而，随着流量不断向头部公众号集中，马太效应日益严重，公众号的活跃程度近年已逐渐陷入停滞，后来者面临的门槛也越来越高。

而在订阅号的这次改版之后，用户在不打开公众号的前提下就能够大致了解文章内容。按照腾讯的设想，这一改变能再次吸引用户的注意力，使优质内容更加容易获得关注。

当然，信息流也有助于微信实现自身的广告变现潜力。在过去的一年中，微信不断地尝试着自身的广告变现可能，除了早已上线的朋友圈广告之外，微信还在公众号文章内上线了视频广告、文内广告；看一看、搜一搜、小程序等功能入口也已陆续加入相关的广告内容。

2017年，广告收入在腾讯整体收入中的占比首次出现增长停滞，甚至有下滑的趋势。尽管腾讯的增值服务收入依旧强势，但这并不意味着它们会放开广告这个有着同样强大潜力的收入来源。

也许，微信订阅号的这次变动，会是微信发力广告业务的又一个标志性事件。