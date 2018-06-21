车主质疑提现周期太长 滴滴称为防风险建议买理财

原标题：滴滴车主质疑拉活提现周期太长

“滴滴提现并不容易，我们司机每周二才能提现，每次只能提上周日之前的收入。如果这周没提，那就要等到下个周二。为什么自己赚的钱却不能随时提取？”滴滴快车司机丁师傅对北京青年报记者表示。根据滴滴规定，普通快车司机提现仅每周二可操作，且仅能提现上周日及之前收入。对此，滴滴表示，是为了“降低账户风险”；高级别司机则可每日提现。

苹果 应用商店 截图来自：应用商店

目前，滴滴推出“金桔宝”理财，车主账户内余额可直接用来购买理财产品，可每日自动转入。根据滴滴此前公布的数据测算，滴滴出行2017年交易总额接近2000亿元，且由于司机存在提现周期，平台有大量资金沉淀，该笔金额如何存管？滴滴方面尚无回应。

现状

滴滴车主每周二才能提现

恰逢周二，丁师傅的车主端APP页面出现了“提现”按钮。他对北青报记者展示的操作显示，点击提现，即出现“您可以取出截至上周日24：00前的所有未提现收入。今日提现不能超过三次，提现总额不能超过1万5千元”字样。

“这周终于可以把上周跑的钱都取出来了。我上次接单是6月11日，也就是上周一，周二提现时说不能全部提取，周一跑的钱取不出。这又过了一周，终于可以再提了。”丁师傅说。

说法

预留期限是为了降低风险

那么为什么只能提取上周日之前的收入呢？在车主页面，系统提示“为了降低您的账户风险，仅三天前的收入可使用或提现”，但具体是什么风险，滴滴客服也无法说清，多位客服对北青报记者表示，这是“规则”。

滴滴客服回复称，加盟车每周二可以进行提现操作，自营车每两周提现一次均在周四，到账时间为24小时；每周二可以提现三次，总金额不能超过15000元，可提现周日23:59:59前进账金额。也就是说，车主收入至少要沉淀33个小时才可以被提现；正常每周提现的话，最久的一笔收入要8天半进账；错过周二的话，就有更长的资金沉淀期。

在车主页面的“提现常见问题”中，滴滴介绍称，每周二的9点到22点可以操作提现；可提现金额是车主在周一0点前的所有收入减去余额消费金额。“比如你的账户余额有100元，其中50元是在本周一之前的收入，另外50元是本周一的收入，那么你在周二时的可提现金额是50元。同样，如果你有过使用余额进行消费（如加油、充话费等）的行为，也会影响到可提现金额的计算。”

追访

高级别车主有“每日提现”特权

而另一位车主则对北青报记者表示，自己可以“每日提现”。“我属于城市英雄等级，可以说是城市里跑得又多又好的一批车主了，因此享受这个特权。”冯师傅表示。冯师傅说，滴滴每个季度也就是三个月发布一次车主等级，一共有八个等级，从高到低分别为城市英雄、城市先锋、城市行者、钻石、铂金、黄金、白银和青铜，不同等级的车主享受不同权利。

根据他展示的系统页面，前五个等级的车主可以享受“每日提现”“身份彰显”的特权，而前三个等级的车主享受“专属客服”“加油折上折”等额外特权。也就是说，“铂金”等级以上的车主就拥有每日提现的特权。根据规定，经验值不低于9300、服务分不低于75的车主可以达到“铂金”，分数越高、等级越高，享受的特权就越多。

发现

滴滴推荐未能提现余额买理财

“滴滴有时会推荐购买‘滴滴金桔宝’理财”，采访中有师傅提到。在滴滴车主端APP“钱包”页面中，上部显示司机的收入情况和福利，下部显示滴滴金融服务，其中就包括“滴滴理财”，滴滴金桔宝服务。据页面介绍，滴滴金桔宝是“让余额钱生钱”的方法，设置后可以自动将车主未能提现的余额转入理财产品中，也可随存随取。

据介绍，金桔宝是华夏现金增利提供的产品，是一种货币基金理财，目前年化收益在4.23%，滴滴作为平台撮合交易。

质疑

沉淀资金是否该进行存管

根据去年滴滴发布的就业报告，滴滴注册司机超过2000万人，其中包括专车、快车司机、代驾司机以及顺风车车主。“滴滴平台每天直接为264万司机提供人均超过170元的收入。”照此计算，滴滴平台每天为司机托管资金约44880万元。如果按照金桔宝目前约1.1371元的万份收益计算，每天的托管资金利息约51033元。滴滴平台车主一天的沉淀资金仅利息收入就颇为可观。那么滴滴对这笔沉淀资金有无进行存管？截至北青报记者发稿，滴滴方面并未进行回复。滴滴客服表示，这笔钱是“安全的”。“您钱包余额是安全的，若真的有特殊情况，如丢失，可及时找滴滴”。

此前，滴滴曾引入华兴银行对滴滴旗下“加油宝”理财产品进行资金监管。不过北青报记者未查询到公开资料显示滴滴对车主收入沉淀资金进行资金托管。文/本报记者 温婧