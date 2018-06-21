Facebook试水收费功能：群组功能支持管理员收费

新浪科技讯 北京时间6月21日早间消息，Facebook周三在博客中宣布，将允许群组管理员在某些群组中收取每月4.99美元至29.99美元的独家会员费。在初步测试中，与育儿、烹饪和家政清洁相关的群组将首先获得这一功能。

免费群组仍将存在，但群组管理员将有机会去推出优质子群组。例如，生活方式类博主莎拉·穆勒（Sarah Mueller）的群组“Declutter My Home”将启动“Organize My Home”子群组，每月收费为14.99美元。

以往，Facebook群组一直是免费的。对加入的会员收费可能会令某些群组更独特，而收费墙也可能会将更多人排除在外。

Facebook表示，这项新功能是为了让花大量时间和精力去发展社区的群组管理员能赚到钱。管理员可以用这些钱为群组创造更优质的内容，无论是发布更多帖子、视频，还是组织线下聚会和活动。

目前，该功能只出现在移动端，而Facebook没有从群组成员支付的费用中提取分成。不过，这只是Facebook群组功能商业化的开始。与消息流不同，群组并不依赖广告。(李丽)