App注销难？快手称改善注销程序QQ称正优化功能

6月20日，新京报刊发《APP账号注销难：拼多多“不能注销”，快手需证明“手机是你的”》一文，记者实测35款主流APP，其中QQ、拼多多用户账号无法主动注销，快手用户进行账号注销需要提供营业厅开具的手机号码归属证明等文件证明“手机号是你的”。6月20日，快手、QQ对此作出回应。截至记者发稿时，拼多多尚未回应。

针对App注销难的问题，快手回应称会统一强调和优化问题的处理回应方式，QQ称注销账号功能正在优化

新京报讯 (记者罗亦丹 白金蕾)6月20日，新京报刊发《App账号注销难：拼多多“不能注销”，快手需证明“手机是你的”》一文，记者实测35款主流App，其中QQ、拼多多用户账号无法主动注销，快手用户进行账号注销需要提供营业厅开具的手机号码归属证明等文件证明“手机号是你的”。

6月20日，快手、QQ对此作出回应。快手方面称，看到新京报关于App注销难的报道后立刻找产品运营负责人进行了核实，快手对用户反馈非常重视，会统一和所有接线员强调和优化这个问题的处理回应方式。腾讯QQ相关人士称，针对QQ注销账号功能QQ正在优化。

截至记者发稿时，拼多多尚未回应。

快手称后续会在App升级线上注销功能

记者实测发现，用户想要注销一个账户需要通过层层限制。

以快手为例，注销时，需要“说明注销原因、提供快手ID号、身份证正反面照片、手持身份证正反面照片、去手机营业厅开具手机号归属证明”并将上述信息发送到快手的邮箱，等待对方核实。

对此，昨日快手方面称，看到新京报关于App注销难的报道后立刻找产品运营负责人进行了核实，快手对用户反馈非常重视，会统一和所有接线员强调和优化这个问题的处理回应方式。“原则上可以证明本人的方式，都是OK的，目的并不是要故意设置障碍不让人注销，主要还是为了避免出现恶意注销他人账号。”

而对于为何要相对繁琐的身份证明文件时，快手方面表示，“要完成这个证明本人身份的动作，有很多种方式，包括但不限于提供作品里出现较多的人的照片、场景照片、身份证手机号属于本人等等。简单讲，开具移动营业厅证明并不是必须更不是唯一的条件，如果用其他方式可以证明，就不需要。如果没有其他的证明，仅仅只是用手机号注册了，那么这个证明可能就是必须的。”

另外，账号注销的功能和操作方式，目前快手主要是用App在线提示和400电话来帮助实现，产品团队也正在进行研究和调试，后续会在App升级线上注销功能，让注销流程更便捷。

不能主动注销 QQ“注销功能优化中”

不同的App注销难点不一。快手注销需要证明“你的手机号码是你的”，其客服还强调如果注销，这个手机号将无法再次注册快手。而与之不同的是，QQ不能主动注销，相应的解决办法则是对一段时间不登录的QQ号码进行回收。

6月2日，新京报记者登录QQ应用时发现，QQ官方指出的注销方法是“QQ号码回收”并且QQ号根据不同的使用频率，划分为注册后3天未登录、注册后24小时内登录，但45天未登录和3个月未登录三种情况将有可能被回收，以及存在安全风险和违规操作的会对QQ账号进行冻结。在官方指南中还指出，账号一经回收，关于账号里面所有的资料都会进行清空，包括但不限于Q点Q币等虚拟财产。

对此，昨日腾讯QQ相关人士称，针对QQ注销账号功能正在优化，如果用户注册QQ后不想用了，在一定时间不登录后，QQ会对该账号进行回收处理，回收后用户数据清空。

而对于QQ为何没有主动注销选项一事，接近QQ的人士表示，这个功能QQ确实在做，但没有开发出来。同时，新京报记者在QQ的App中发现，在对注销功能的解释中，QQ有“目前QQ号注销功能还在优化中”的表述。