乐信刘方： 未来电商增量将来自细分市场

段倩倩

[第三方研究机构艾媒咨询数据显示，2018年中国分期电商用户有望增至1.7亿人，未来两年用户数年均复合增长率将达到68%。]

红利期已过，各大型电商平台流量增长遭遇瓶颈期，失踪的流量甚至被称为今年6·18一大悬案。

“520闺蜜节之后，平台流量都会猛跌，这个一贯如此，只是今年6·18好像特别惨而已。”一家年销售额在十亿元的互联网服饰品牌相关负责人对第一财经表示。

有观点认为是因为2018年6·18购物节同时赶上世界杯和端午假期，这或许会造成分流，影响6·18的成交额。

不管怎样，电商平台促销活动越来越多，消费者购买力被提前透支，留给各大电商平台的机会已经不多。

相比之下，中小平台仍旧维持了较高的增速。“大平台流量到达天花板时，中小平台机会会更多，未来电商增长空间会来自垂直领域，如海淘和分期电商。”乐信副总裁刘方6月20日在接受对第一财经采访时称。

不过，基数小是中小型平台保持高速增长的重要因素。

购物节打的是价格战，通过各种满减优惠吸引消费者参与。在轰轰烈烈的购物节中，平台或商家是否会为亏损买单？

刘方称，中国几乎所有超市的散装大米是要亏钱的，和超市类似，平台和商家的做法是用一款或几款促销商品来吸引消费者，但其他盈利商品会平衡亏损实现总体盈利。

作为6·18购物节的发起者，京东的数据或许最为引人注目。从2018年6月1日到6月18日，京东平台累计下单金额达1592亿元，其中出库订单金额同比增长超过37%。值得注意的是，在平台成交额只增长了37%的情况下，京东金融白条活跃用户为上年同期的167%，京东金融为商户及用户提供的贷款支持金额为去年同期的348%。

这意味着电商带来的增值服务是个高速增长的市场。

第三方研究机构艾媒咨询数据显示，2018年中国分期电商用户有望增至1.7亿人，未来两年用户数年均复合增长率将达到68%。

分期乐商城的订单中，超过99%采用了分期支付方法。在刘方看来，未来电商的增量将来自于分期、海淘等细分市场。

“纯粹的电商只是搬运工，但分期电商利润分成两部分，一是买卖商品，二是服务收入。分期不免息，消费者是要支付利息的。”刘方称。

分期乐另外一个特点是消费群体年轻，分期购物消费者以90后居多，占比超过七成，80后和70后用户占比约两成。用户群体高度集中在特定年龄段，这使得分期乐更为有效地进行推广，如利用抖音。

“在抖音上，40岁以上用户只占4%，更多是20岁用户，这和分期乐目标群体是高度重合的，对于我们来讲，抖音转化率很高，是一个非常划算的渠道。”刘方称。

刘方对第一财经表示，在分期乐平台上，销量最好的手表品牌是天梭和卡西欧，手袋为MK和COACH，这和用户的年龄相吻合，“我们不卖OMEGA和LV的理由是用户没这些需求，当我们的用户到了28岁，有能力去消费这些品牌后，我们会为他们提供这些商品。”