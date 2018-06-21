共享住宿升温提速 去年交易规模约145亿元

数据来源：国家信息中心分享经济研究中心《中国共享住宿发展报告（2018）》

共享住宿 升温提速（大数据观察）国内民宿短租等房源数量约300万套，去年交易规模约145亿元

人民日报 本报记者 王 珂

统筹：臧春蕾

制图：蔡华伟

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随着“共享经济”日渐升温，“共享住宿”这一新兴行业也在近年来按下了发展的“快进键”。外出旅游时，贴近生活、带有浓郁当地特色的民宿短租房屋正受到越来越多的青睐。共享住宿在满足年轻人个性化、多样化消费需求的同时，也存在服务标准化有待提升、行业监管模式亟待创新等问题。

入夏，北京气温开始攀升，但北京郊区的一个农家小院里却十分凉爽。市民李晓和家人朋友到怀柔九渡河镇游玩，白天爬长城、品农家菜、摘樱桃，晚上住进花木村一家四合院民宿，在院里核桃树下烧烤、闲聊，“这种感觉真不错。”李晓说。

近年来，我国共享住宿市场迎来爆发式增长。共享住宿以互联网平台为依托，整合海量分散的住宿资源，它可以是一间房，也可以是一套房，可以是城市里的公寓，也可以是乡村小院。国家信息中心分享经济研究中心发布的《中国共享住宿发展报告2018》显示：2017年我国主要共享住宿平台的国内房源数量约300万套；参与者人数约为7800万人，其中房客约7600万人；共享住宿市场交易规模约145亿元，比上年增长70.6%。

70%

房客年龄在18—30岁之间

共享经济新业态：面向年轻人，满足个性化、多样化住宿需求

“酒店有酒店的优势，民宿也有民宿的特点。”李晓说，相比提供标准服务的酒店，民宿的装修、餐饮等更有特色，住民宿还可以近距离感受当地生活，给旅途增添更多精彩。

李晓一行入住的四合院民宿占地400多平方米，共有6个装修风格各异的房间，每个房间都配有独立的卫浴设施。院里有一棵大核桃树、3棵樱桃树，还种着生菜、韭菜、小葱等蔬菜，入住游客可以自行采摘品尝，感受地道的农家生活。

“民宿这两年受到游客追捧，与其自身特点是分不开的。”厦门大学旅游与酒店管理系副教授王宝恒说，随着国内旅游消费升级，游客对吃、住等方面的要求越来越高，呈现个性化、多样化的趋势，而民宿恰好满足了这种新需求。

短租预订平台小猪短租数据显示，国内民宿短租最热门的“短租圈”前10名是四川成都春熙路、四川成都太古里、重庆解放碑、四川成都宽窄巷子、上海外滩、重庆八一好吃街、上海迪士尼、陕西西安钟楼、福建厦门鼓浪屿、浙江杭州西湖。

不仅是民宿，形式多样、产品丰富的共享住宿正受到越来越多年轻消费者的青睐。国家信息中心报告显示，参与共享住宿的房东具有年轻化、高学历等特点，女性房东成为主力军，房东平均年龄33岁，70%左右的房东拥有本科以上学历，女性房东占比大约六成。从房客来看，18—30岁的房客占全部房客的比例超过70%。

从区域上看，一线城市和成都、重庆、西安等二三线城市是共享住宿的主流市场，排名前10位城市的房东、房源占全国总量的比重分别达到48.9%、47.6%。从订单增长来看，一些热门的二三线城市共享住宿呈现爆发式增长。面对巨大的出境游住宿市场需求，各平台企业正在积极拓展海外房源，布局海外市场。

200万

共享住宿平台服务提供者

就业增收新渠道：盘活闲置农家资源，助力乡村旅游发展

“房间几乎天天都有人住，租金不仅能覆盖每月的房贷，还有盈余，更让我认识了很多有趣的人。”在上海工作的沈女士将自己在市中心的房子隔出一间精心装修来做共享住宿，结果让她十分满意。

共享住宿在拓宽就业创业渠道、增加城乡居民收入等方面的作用已经显现。国家信息中心报告提出，2017年主要共享住宿平台上房东、管家、摄影师等提供服务者人数约为200万人；平均每增加1个房东，可带动2个兼职就业岗位。

共享住宿不仅满足了住宿消费需求，而且带动休闲、餐饮、娱乐、购物等相关消费需求，带来大量就业和增收机会。根据爱彼迎到访中国的房客调查显示，32%的房客除了住宿外，还会选择当地餐饮、购物、休闲娱乐等，84%的房客会参加当地文化旅游类活动，这些都为当地带来新的收入。

共享住宿在农村的拓展更是推动了乡村民宿的兴起，助力乡村振兴。乡村旅游成为城市居民常态化的旅游方式，而乡村住宿是支撑乡村旅游发展的重要环节。共享住宿可以有效盘活闲置农家院，提供农产品、住宿、餐饮等多样化服务，带动乡村旅游行业整体发展，真正实现乡村自我造血功能。

专注于乡村闲置农房盘活的平台“美丽新乡村”创始人刘让喜认为，当前，随着旅游消费升级，人们对于个性化、特色化的住宿需求越来越大。而农村的闲置农房资源较多，通过科学的设计、装修和改造，可以形成大量有效供给，让市场的供需两端受益。农房变民宿，不但帮助农民发掘并提高闲置农房价值，还能为没有资金改造房屋的农民提供资金支持。“如果能够把大量农村闲置资源盘活，富有田园诗意的农村将会成为人们向往的目的地。”

在中国旅游研究院院长戴斌看来，民宿只有与所在乡村融为一体，并且设法提升所在地的生活水平和文化氛围，才能有更好的持续发展。

美丽新乡村瞄准的农村闲置房源规模不小。数据显示，全国宅基地总共约2.7亿亩，空置的约有1.14亿亩，几乎占到了全部宅基地的四成。据不完全统计，目前通过“美丽新乡村”平台出租的乡村宅院和民宿已经达到了上千间。

500亿元

到2020年预计交易规模

行业发展新期待：标准化有待提升，监管模式亟待创新

“快速发展的共享住宿，也有‘萝卜快了不洗泥’的现象。”途牛网酒店事业部负责人王晓燕说，由于民宿大多是个人开办与经营，缺少严格的规章制度和管理条例，容易出现床单更换不及时、设施老化等问题。尤其在旅游旺季，一些民宿载荷量大、人手不足，很难为旅客提供满意的服务。

业内人士认为，共享住宿作为一种住宿新业态，当前发展中还面临着一些困难，如服务标准化有待提升、行业监管模式亟待创新等。比如，不能简单套用酒店旅馆业的标准与服务规范，而是要根据共享住宿的特性，推动实名认证、信用评价、预订入住、支付结算、安全卫生、房屋保养、服务培训等整个服务流程的标准化、规范化。

共享住宿平台企业已经开始意识到品质的重要性。据介绍，途家平台今年将推出民宿分级标准，助力提升民宿短租的用户体验与服务质量，通过积极尝试非标住宿的标准化探索，推动民宿行业稳定健康的可持续发展。

中国旅游研究院产业所副研究员吴丽云指出，“未来民宿发展所面临的最核心难题，可能是游客的审美疲劳。”如今一些民宿存在设计缺失、设计过度、设计趋同等问题，如果忽略地域文化因素，也就等于失去了灵魂，使人感到没有特色，有审美疲劳感。

对于共享住宿的发展前景，在戴斌看来，虽然从规模上看，民宿的供给存量在局部地区和一些细分市场上存在着供给过剩，但是从日渐增长的国民休闲度假市场来看，适应乡村旅游、自驾出游、家庭和亲子旅游等新兴消费需求的项目和产品还存在着供给不足的困境。

报告预计，到2020年，我国共享住宿市场交易规模有望达到500亿元，共享房源将超过600万套，房客数将超过1亿人；行业并购重组步伐将加快；“民宿+”将引领行业生态化潮流；行业服务标准化水平将不断提升。

“平台企业将加快布局‘上山下乡’。”国家信息中心报告认为，未来乡村民宿将与农村美食、观光农业、体验农业等休闲农业市场结合，形成一批乡村民宿产品、特色景观旅游民宿村镇和乡村旅游特色民俗村，发展潜力巨大。同时还将带动乡村基础设施建设，并吸引一大批返乡就业创业人员，为乡村振兴注入新活力。