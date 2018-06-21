人民日报:点击量绝不是唯一标准 自媒体监管尚未到位

原标题：点击量绝不是唯一标准（新媒观察）

人民日报 于洋

身为自媒体，必须尊重事实，理性传播，严格遵守法律与道德的底线。流量与质量，从来都不是反义词。做有品质有格调有立场的内容，受众自会慕名而来，选择自媒体创业的人应该有这样的信心

机不离手的时代，你有没有思考过，每天获取的信息都从何而来？自己手机里有多少个新闻应用，关注了多少个公众号，每天观看多久视频、直播？你有没有意识到，每天获取的信息，并不是自己真正感兴趣的，只是被数据和流量按所谓“个性、习惯和立场”精心设计过的？

这些简单的问题，很少会被人在意，而在当下的网上舆论场中却值得细细思量。近段时间以来，关于新闻推送数据计算的问题成为媒体圈的热门话题，有关探讨不仅在技术层面上，也深入到新闻伦理层面。

据克劳锐公司发布的《2018自媒体行业白皮书》显示，2017年新媒体运营行业从业人数达到300万。自媒体已经成为一个庞大的产业，但从业规则却并不成熟，监管也尚未到位。

当下，各类自媒体都讲究细分化、个性化，但很多自媒体的内容，看上去热闹丰富，实际上却营养匮乏，甚至误读连篇起、谣言满天飞。从营销软文到洗稿生意，从恶意炒作到传播谣言，对于一些自媒体，点击量成为信息价值的唯一考量。在一次次反转又辟谣的新闻热点里，在一个个荒诞又流传甚广的段子里，一些自媒体公号将真相当骰子一样掷来掷去，挑动整个社会的情绪。

社会学中有一个“破窗理论”，当一扇窗破掉之后，随之就会有其他人向窗户扔东西，直至窗户变得千疮百孔。自媒体行业如果不守底线，将陷入“破窗效应”的恶性循环，既扭曲了社会的价值取向，也将耗尽整个社会对自媒体的信任感。

一段时间，自媒体成为创业的热土，资本市场的热钱不断涌入。一些自媒体为了赢得市场青睐，不惜沦为流量的奴隶，甘于沦为资本的附庸。无论什么类型的媒体，无论生产什么样的内容，如果只考虑如何能够卖个好价钱，无异于饮鸩止渴、缘木求鱼。身为自媒体，必须尊重事实，理性传播，严格遵守法律与道德的底线。

流量与质量，从来都不是反义词。做有品质有格调有立场的内容，受众自会慕名而来，选择自媒体创业的人应该有这样的信心。