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Instagram月活达10亿 发布长视频平台IGTV

Instagram月活达10亿 发布长视频平台IGTV
2018年06月21日 04:39 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月21日凌晨消息，本周三，热门图片社交平台Instagram宣布，其月活跃用户数达到10亿。该Facebook旗下社交应用的活跃用户数保持高增长，去年9月份时的月活跃用户数为8亿，日活跃用户数5亿。

　　另外，Instagram在今天还发布了IGTV，一个面向创作者们的长视频平台，这10亿月活跃用户将是该新平台的观众。虽然IGTV的盈利模式尚不明确，但内容创作者们应该尽早入场，并获得尽可能多的曝光以积累大量粉丝群。

　　另一热门社交平台Snapchat在2018年第一季度日活跃用户数增长率为2.13%，至1.91亿。社交巨头Facebook的月活跃用户数增长率为3.14%，达到21.96亿。相比之下，Instagram实现了最快增长，其每季度增长率将近5%。

　　达到10亿月活用户这一里程碑可能使Instagram在Facebook应用家族中的地位变得更重要，同时也给其带来了更多盈利上的压力。Facebook没有单独公布过Instagram的营收状况，不过据市场研究公司eMarketer估计，Instagram在2018年美国地区的广告收入将达到54.8亿美元，较去年增长70%。据eMarketer报道，Instagram给Facebook带来了28.2%的移动广告收入。

　　由于新发布的IGTV引入了长视频，这使其可以展示传统电视广告。此举帮助推高了Facebook的股价，其股价日增长超过2.2%，达到近202美元每股。

　　Instagram品牌越来越像Facebook的救生船。美国民众，特别是青少年，对于Facebook的好感度在下降，而且Facebook最近被隐私丑闻缠身。但很多人不知道的是，Instagram其实是Facebook旗下资产，他们仍然爱着这款图片社交应用。（小宝）

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