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小米有望今日披露招股说明书估值或下调至550亿美元

小米有望今日披露招股说明书估值或下调至550亿美元
2018年06月21日 03:46 证券日报
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　　原标题：小米有望今日披露招股说明书估值或下调至550亿美元

　　■本报见习记者 向炎涛 

　　推迟A股CDR发行之后，小米决定分步先在港交所上市。《证券日报》记者从接近小米人士处独家获悉，小米很可能于6月21日早上八点在港交所披露更新后的招股书。

　　有消息称，小米计划发行21.8亿股股票，融资规模最多为61亿美元，IPO定价区间在17港元/股至22港元/股。不过以上消息并未得到小米方面确认。“我们目前还不清楚。”有小米内部人士于6月20日下午对《证券日报》记者表示。

　　5月3日，小米正式向港交所提交IPO申请文件，有望成为港交所“同股不同权”第一股。据此前报道称，小米至少将募集100亿美元的资金，在完成IPO后，小米市值将达到900亿美元至1100亿美元。在今年年初，一度有消息称小米估值或达1000亿美元；而后各大中介机构对小米给出了超800亿美元的估值。

　　这一高估值已经引发业界对小米登陆A股市场的担忧。6月14日，证监会披露小米更新后的CDR招股书显示，小米在A股CDR发行股票数占CDR和港股发行后总股本的比例不低于7%，按此计算小米CDR融资额度可能将超56亿美元，也就是达300亿元人民币。6月19日，小米宣布推迟CDR发行，业内人士此前对《证券日报》记者分析认为，推迟或因小米300亿元的发行规模过大，市场短时间内可能会难以消化。

　　目前有消息称，推迟CDR发行之后，小米已经把在港交所上市时的估值下调至550亿美元至700亿美元。

　　某香港券商分析师对《证券日报》记者表示，下调估值应该是希望吸引更多投资者。不过小米很可能作为港交所首只同股不同权股份，投资者对小米是有兴趣的。

　　值得一提的是，记者从接近小米IPO的人士处获悉，小米于港交所上市的基石投资者名单已经接近确定，包括中国移动、高通、招商局、顺丰等，并且已有一批机构完成签约。其中，高通认购1亿美元，顺丰更是首次“站队”参与基石投资。据了解，上述机构对小米给出了700亿美元至850亿美元的上限估值。业内认为，经过激烈竞争入围的基石投资者们表达了对小米H股发行前景的信心。

　　根据此前招股文件显示，小米计划将30%IPO募集资金用于研发及开发智能手机、电视、笔记本电脑、人工智能音响等核心产品；30%用于扩大投资及强化生活消费品与移动互联网产业链；30%用于全球扩展；10%用作一般营运用途。

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