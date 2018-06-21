ofo取消免押金：告别烧钱探索盈利渠道

本报记者 陶力 上海报道

导读

“盈利必将成为下阶段各家企业竞争的重点，也只有盈利才能从根本上解决平台品牌、产品和服务等核心问题。”

一夜之间，共享单车从风口跌落。

6月20日，ofo小黄车公司宣布，已上线新一代信用积分体系，通过自有数据建立更加智能和完善的用户信用考评机制。今后ofo将根据用户行为进行信用分级，用户一旦产生不文明行为将扣分甚至扣费，而信用较高的用户有望减免押金。

就在上周，该公司结束了与芝麻信用的“免押”合作，芝麻信用分超过650分免除押金的日子一去不返。

一波未平一波又起，在因取消免押金备受关注的同时，ofo又因调整收费标准被推上了风口浪尖，多名用户称，自己仅使用了3分钟，行程费用却为2元钱。对于上述问题，ofo公司相关人士在接受21世纪经济报道记者采访时表示，ofo目前有好几种计算价格的方案，现在都在测试，还没有确定最终使用哪一种。

不过，摩拜单车除上海外，在全国一百个左右城市仍保持免押金，哈罗单车在全国也持续免押金。最早依靠免押金破局的ofo却率先结束了价格战，在分析人士看来，此举无疑是为了提升自己的盈利和变现能力，只不过，在同行的竞争下，能否走向良性循环依然面临考验。

“押金”之变

信用免押一度被ofo用来与摩拜竞争。

2017年3月，ofo小黄车宣布，芝麻信用在650分以上的上海用户，可以享受免押金政策。此后免押金范围逐渐覆盖武汉、石家庄、长沙、郑州、合肥等全国25座城市。这一措施很快奏效。

到2017年11月，在共享单车企业ofo的带动下，芝麻信用用户实现翻倍，超过4000万仅用时18个月。蚂蚁金服数据显示，截至2018年5月，有十余家共享单车接入芝麻信用免押金，累计已为近300多个城市5000万用户减免押金超过110亿元。

其中，ofo小黄车公布，在推行信用免押金一周年来，累计免押金近3000万人，为用户提供10亿次免押骑行，节省押金超过40亿，可在余额宝里产生利息近1亿元。如今，这40亿押金将被小黄车悉数收回。

5月31日，ofo在20城市取消了信用免押金政策，仅保留了上海、杭州、广州、深圳和厦门五城。原本享受ofo免押的近3000万用户，如今要么交199元押金，要么购买95元福利包方可用车。不少网友在社区论坛中指责，ofo此举颇有点随心所欲，并未给予用户选择的空间。

随后，ofo宣布推出自己的信用体系。在对相关行为的划分上，ofo设置了一套颇为详细的评判标准。安全骑行、上报私锁及故障车、举报违规停车、合理规范停放等行为将获得加分；而忘记关锁、假报修、违规停车等不规范行为将影响信用分。

ofo联合创始人于信表示，共享单车的行为逻辑与其他领域不同，需要一套由单车企业根据自身运营特性量身定做的信用体系，此前ofo的相关数据并不完善，只能借助第三方平台对用户行为进行规范。“与其他平台通过用户收入水平判定用户信用水平不同，新信用体系完全以行为为导向。”

这一体系能否奏效尚不确定。对于ofo来说，选择免押或许也是不得而已，运营成本高企或是最大的压力所在。有共享单车行业人士向21世纪经济报道记者透露，共享单车平台只有需要支付宝来获取用户，需要信用平台背书时，才可能会接受信用免押的模式。“很多公司其实是拿押金抵扣运营周转的，毕竟它涉及到线下，是典型的重资产模式。芝麻信用给公司带来的用户订单数大概在10%-30%，如果没有这个政策，短期内肯定要面临用户流失。”

盈利难料

尽管ofo官方一再对外表示，公司不存在资金链紧张的问题。然而，一系列动作都说明，该公司急需自我造血来缓解亏损。

除了取消免押之外，ofo近日还调整了计价模式。以武汉地区用户的计费规则，ofo的行程收费标准为起步价0.5元，时长费0.5元/分钟，里程费0.5元/公里。以此计算，用户仅骑行3分钟，就要收费2元。

“3分钟的路程，我为什么不自己走过去呢？”有不少用户在微博上质疑ofo的定价逻辑。前述ofo人士表示，计费方式还在测试当中，但从摩拜单车、哈罗单车等都齐推免费月卡，到现在逐步加价，停止烧钱大战似乎是行业共识。

易观咨询发布的《2018年中国共享单车5月市场报告》显示，在月活跃用户规模方面，ofo 、摩拜和哈罗单车分别以 2805.10万人、2085.63万人和 761.85万人占据共享单车行业前三名。行业格局很难再变，但是已经由圈占市场阶段转向盈利探索阶段。

目前，ofo开始寻求在B2B领域的商业变现，以广告和企业年卡为主，包括车身广告、端内广告、企业年卡组成的B2B、金融、本地生活和区块链技术的应用等。摩拜则是探索共享汽车等大出行领域，并与美团业务进行融合打通。不过，在北京、上海等一线城市，相关部门并不允许车身投放广告。ofo的变现之路依然道阻且长。

易观国际分析师孙乃悦对21世纪经济报道记者表示，共享单车行业已经由野蛮增长变为逐步探索规范化、可持续、可盈利的发展模式，以谋求更加长期的生存和发展。而盈利必将成为下阶段各家企业竞争的重点，也只有盈利才能从根本上解决平台品牌、产品和服务等核心问题。

此外，更加严厉和规范的监管也将来临。据悉，电子商务法草案三审稿新增规定，电子商务经营者按照约定向消费者收取押金的，应当明示押金退还的方式、程序，不得对押金退还设置不合理条件。违反规定的，可以处五万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。（编辑：陆宇）