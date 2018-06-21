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上市互金机构进入“至暗时刻”：多数平台股价腰斩

上市互金机构进入“至暗时刻”：多数平台股价腰斩
2018年06月21日 01:57 21世纪经济报道
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　　本报记者 叶麦穗 广州报道

　　对比去年上市潮时的意气风发，目前上市互金平台正进入“至暗时刻”。

　　虽然当前美股仍处于强势区域，但是赴美上市的互金机构近期的股价却溃不成军。和信贷趣店等互金平台股价腰斩，部分个股目前的股价甚至不足高峰时期的一个零头。如信而富去年10月17日（美东时间），股价一度冲锋至12.86美元，随后大幅回调，今年6月8日最低跌至2.61美元，短短8个多月的时间，跌幅将近8成。

　　多数平台股价暴跌

　　2017年11月3日，和信贷在美国纳斯达克挂牌交易，以每股10美元发行价发售500万股ADS，融资5000万美元，成为国内互联网金融公司在美国纳斯达克上市第一股。

　　在美国上市当天，和信贷股价一度上涨至17美元，较发行价上涨70%，不过这已成为阶段性的新高。随着政策监管对行业的影响，和信贷股价步入调整阶段，目前最新（2018年6月19日；美东时间，下同）收盘价为9.705美元，2018年6月18日最低价达到8.06美元，相较高点已经腰斩。

　　从财报业绩来看，和信贷表现并不算差。6月15日，和信贷发布了截至2018年3月31日的2018财年（公司财务年度为截至3月31日的12个月）及第四季度业绩。财报显示，2018财年，和信贷净收入为1.073亿美元，较上一财年增长368%，全年净利润为6550万美元，较上一财年增长664.3%。第四季度净收入为260万美元，较上一财年同期增长270.7%，季度净利润为1700万美元，较上一财年同期增长303%。

　　财报显示，2018财年和信贷全年促成借款金额达13亿美元，上一财年同期为5亿美元，同比增长151.2%。目前，和信贷全年出借人达137950人，同比增长117.8%。截至2018年3月31日的2018财年第四季度，和信贷单季促成借款总额同比增长236.7%，达4亿美元；单季借款人数同比增长285.2%。

　　和信贷的遭遇并不特殊，互金平台股价遭遇腰斩的不在少数。2017年10月18日，趣店上市，风光一时无两。首日开盘价报34.35美元，最高涨至35.45美元，彼时市值高达116亿美元。趣店一时成为在美上市市值最高的中国互联网金融公司，远超宜人贷和信而富。

　　此前趣店CEO罗敏曾表示，他的目标是500亿美元的公司。不过趣店的股价目前却是一跌再跌，从34.35美元，跌至17美元一线进行调整，至今年三月时股价再下一城，2018年5月30日一口气跌至7.64美元，相比高峰时，跌幅接近8成。6月19日，趣店最新的收盘价为9.63美元，市值仅31.66亿美元。

　　信而富的情况也如出一辙，股价最高时是2017年10月17日，冲至12.86美元，随后高台跳水，2018年6月8日一路跌至2.61美元，不足当初零头，2018年 6月19日最新的收盘价为2.75美元。

　　此外，简普科技拍拍贷等互金企业也出现不同程度的下跌，相对坚挺的只有乐信

　　监管担忧从未消退

　　“互金企业的跌幅超过了我们此前预期，特别是趣店。其实从我的角度看趣店是一个不错的公司，覆盖国内广泛的非信用卡人群，用户数的增长一直高于行业平均水平，获客能力和平均成本具有明显的优势。公司的技术能力相对较高，为业务合规提供可行性，行业内的大量小公司难以做到这样的技术条件。从行业发展来看，技术能力弱的公司将逐步被淘汰，市场份额将集中到优势企业。公司风控体系较为完善，且有蚂蚁金服的芝麻信用作为风控体系的重要数据来源。我们认为当前趣店的市值严重低估，预计合理估值为24-28美元。”华南一家私募人士表示。

　　合富金融策略发展部总监徐北在接受21世纪经济报道记者采访时认为，互金企业暴跌并非毫无道理。一方面受中美贸易摩擦大环境影响，投资人的情绪较为谨慎；另一方面，投资人对国内金融环境监管的担忧一直没有消退，目前P2P平台验收迟迟不落地，合规成本不断攀升，平台未来的不可预测因素增多。

　　盈灿咨询高级研究员张叶霞也认为，互金企业的下跌在情理之中，随着监管加码，互金平台的业绩出现一定程度的下滑。比如宜人贷2018年第一季度净利润同比下降20.52%，数据公布后宜人贷股价四连跌；信而富持续亏损，2018年一季度亏损扩大，同比增加103.25%，股价随后出现连续下跌。此外，国内P2P网贷行业政策存在不确定因素，投资人信心受挫影响股价下跌。而美股资本市场对上市公司的风险披露要求较高。所以，当平台面临国内不确定风险因素直接影响股价表现，投资人信心受挫影响股价下跌。

　　张叶霞认为，互金平台过去那种一拥而上的路子或许走到头了。未来互金企业需要开启转型之路，转型方向包括资产端重构、实践科技驱动业务创新等。

　　深圳市互联网金融商会副会长、易享资本总经理赵迪认为，实体经济疲软也是导致在美上市互金企业重创的原因之一。“互金类其实服务的是小微企业，综合利率高，在经济调整阶段潜在风险更大。在去杠杆环境下，互金企业也要控制风险。此外，上市时候行业存在明显泡沫，当前股价调整也在情理之中。”

互金股价财年
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