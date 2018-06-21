618线下狂欢：巨头供应链之战

每经记者 李卓 王星平 张斯 每经编辑 文多

不同往年，今年618成为迄今最大规模一场传统零售的升级演练。无论京东战略结盟的线下商超巨头沃尔玛、永辉、步步高，还是阿里系的银泰、大润发，甚至全国上百个商圈、数十万线下品牌门店都被这场狂欢席卷。

截至《每日经济新闻》记者发稿时，官方数据显示，仅6月18日全天，京东战略合作的线下商超巨头沃尔玛销售额已达去年同期4倍，步步高销售额环比达2.6倍；阿里在今年618期间亦首次披露了投资大润发后新零售合作进展：100家大润发完成新零售改造、用手机淘宝就可以买到大润发的商品，并实现1小时内送达。

此时，距京东战略合作步步高仅4个月，阿里投资大润发也尚不足6个月。

业内人士分析指出，零售变革浪潮下，所有的零售商都面临着以颗粒度为核心的精准化运营，面向客户的颗粒度越细，供应链效率就会越高，成本优势也会越明显。对零售转型中的电商巨头而言，未来最核心的仍是供应链之战。

618物流大考中的看点

历经多年618、“双11”演练，以京东、阿里为代表的电商巨头面临大促高峰的物流大考，已逐渐掌控于心。

一方面，京东方面表示，从6月1日到18日零点，尽管单量暴增，但京东物流当日达、次日达的占比一直保持在90%以上。此外，依托京东物流全球供应链体系，今年618期间海外订单量同比增长375%。京东物流将服务触角深入到城乡末梢，今年618期间，京东物流服务新通路商家的订单量同比增长了347%。

今年618同样成为天猫新物流的大阅兵，500多万新零售配送员，1200多条骨干运输快线，每天225个国际货运航班，飞行在106条国际航线，运输了超过800万吨商品……

在规模之外，本次618也成为物流新科技的练兵场。

今年618，继去年在中国人民大学开启全球首个配送机器人常态化运营后，京东在北京市海淀区开启了全球首次全场景常态化配送运营，为规模应用和更广布局进行先行尝试。整个“6月18”期间，京东不同层级无人仓项目也达到了27个，日订单处理能力同比增幅达1415%。

菜鸟在无锡的“未来园区”里首次应用了IoT整体解决方案，这是该技术全球范围内第一次大规模在物流领域应用。此外，在智能仓库内部，菜鸟投入了单仓超过500个AGV机器人的作业规模，刷新了此前200个的全国纪录。商品离库后，在配送和最后100米签收环节，也出现了多种“黑科技”，无人车矩阵、无人机编队都在天猫618小试牛刀。苏宁则在618期间将此前推出的无人配送车“卧龙一号”，进行常态化运营。

在巨头零售变革的大阅兵下，甚至让“分钟级配送”成为物流新常态。

今年618恰逢世界杯，京东物流在部分城市开通了24小时“闪电送”，让球迷们享受1小时内送达服务。据反馈数据显示，京东1小时达绝大部分订单均可在30分钟内完成。

618期间，苏宁物流宣布推出“冰淇淋指数”和“冰淇淋社区”服务，依托于苏宁小店，将此前曾推出的“1小时达”同城即时配送业务时效缩短为平均30分钟。

记者从菜鸟方面也获悉，今年618“分钟级配送”的门店业务高峰单量较日常剧增600%。截至18日，天猫618期间的菜鸟“门店发货”订单覆盖了30个省（市、自治区）的100多个城市。

业内人士指出，分钟级配送背后，是因为普遍采取前置仓模式，通过消费预测等措施，将商品前置于距离消费者最近的仓库或门店，这也正是传统物流配送升级、零售变革浪潮下供应链升级的主要表现之一。

线下商超供应链升级

不同于过去电商大促对物流高峰考验和纯粹的物流时效大战，随着线上线下融合成为零售行业公认的趋势，巨头带来的供应链升级也越来越明显。

一位证券分析人士接受《每日经济新闻》记者采访时表示，对于传统商超巨头，阿里、京东的接入会让传统零售商在三方面获得提升。在商品采购方面，传统零售商接入电商巨头能让其形成规模效应，从而降低采购成本；供应链方面，通过接入互联网巨头，传统商超可以引入一些新兴的供应链资源，比如线上网红商品；在数字化管理方面，传统商超接入电商巨头，有利于提升其数字化，加强货品管控力和用户识别能力。

以轰动一时的百家大润发新零售改造为例。升级后的大润发门店已经不是一家传统超市，可以实现线上线下一体化的服务。而大润发从阿里获得的，不只是线上流量。更重要的是，借鉴不少盒马的成功经验——比如盒马的悬挂链系统，同时，大润发还接入了盒马的物流接单能力，也运用了数字化的门店运营管理系统。

大润发方面介绍，传统商超无论是效率的提升，还是产品的差异化，供应链的优化空间，在传统的模式下都很难迅速提升。新零售则带来了全新的思路，实现换道超车，线上线下成了一盘货，线上订单成为完全的增量。

与之形成对比的是，与京东合作的步步高，从达成合作协议到618销量环比暴增300%，期间不到4个月，这是怎么做到的？

京东方面接受《每日经济新闻》记者采访时表示，合作中，双方在商品、库存、促销活动等维度进行了深度对接。比如京东到家在步步高门店内设置超过100平方米的大型前置仓，将大部分线上销售的品类按一定数量集中在前置仓内，从而缩短拣货路线，提高履约效率。用户在京东到家下单后，商品在1小时内就能送到。

接入京东到家后，步步高还可以从线上获取丰富流量，大大提升门店的用户触达广度和深度，也有效拓展了门店的覆盖范围。双方还打通会员体系，京东通过多年累积的交易数据和AI大数据分析能力，为步步高提供线上线下全场景全客层的用户画像，帮助步步高精准洞察消费需求，实现精准营销。

同样惊人的是，在今年618当天，沃尔玛销售额达去年同期4倍。从2017年开始，京东和沃尔玛的合作不断升级，从京东到家的入驻到仓储数据的全面打通，消费者只需要在手机上完成下单，系统就会自动将订单匹配给距离消费者最近的沃尔玛门店，而京东到家的配送员也会在最短的时间送达消费者。

零售专家胡春才接受《每日经济新闻》记者采访认为，中国零售的主要市场其实还是在线下市场，特别是在快速消费品这一块。电商巨头与传统零售商合作可以扩大线下传统零售商的商品品类，从而强化其供应链的广度和深度。

未来零售商在供应链方面的比拼主要是看其集合供应链的效率。因为如果是市场份额大的共性商品，线下的运营效率要比线上高。但对于个性化的产品，线下的运营远远比不过线上，而这类商品正是现在消费升级中消费者看中的个性化需求，要想满足这类需求，未来传统零售商做线上线下集合供应链是企业核心竞争力的关键。

核心依然是数据

中国物流与采购联合会采购与供应链专家委员杨达卿接受《每日经济新闻》记者采访时则认为，面对C端消费者，传统零售企业供应链多环节的触手像一队盲人，无法精准描述真实需求，并快速做出供应链响应。京东和阿里沉淀的消化数据，却能助力传统零售企业精准导售。

在杨达卿看来，传统零售巨头的供应链管控能力在未来仍有价值，但在线化的协同能力和供应链决策智能化或是两大关键：是否实现全链路的在线化决策，决定能否在快链竞争环境下站稳脚跟；是否有基于深度数据分析决策的智慧供应链能力，决定能否占领竞争的高地。

另一方面，相比于沃尔玛这样的超级连锁零售巨头，那些遍布于街道两旁的中小店铺，无论在引流上还是采购上，都难以形成规模化的优势，这也导致他们的运营成本奇高，更谈不上供应链优势。而通过巨头加持，“小门店，大生态”会在未来趋于个性化和敏捷反应的供应链环境下普遍存在，小门店成为一个商品展示和消费体验的窗口。

“零售巨头凭借数据处理能力和线上线下融合的供应链管控，对小店的加持或将在大数据下的精准导购、虚拟化的场景体验、预知消费下的物流先行等方面，让社区小店变为消费者与零售供应链对接的便捷入口。”杨达卿说道。

至于巨头供应链竞争的核心，杨达卿认，依然是数据，“数据是智慧供应链竞争的金矿，既让零售巨头反过来影响生产企业，也能精准捕捉真实消费需求，并精准销售”。