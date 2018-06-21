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“币圈”炒币者亲述洗脑术：零投资如何月赚百万

“币圈”炒币者亲述洗脑术：零投资如何月赚百万
2018年06月21日 00:30 每日经济新闻
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　　每经记者 宋戈 实习记者 潘婷    每经编辑 王可然    

　　6月20日，86bex关闭提币通道称投资人撤资，平台一直亏损，准备重组。一周前，上线不到一周的Cattleex交易所也宣布破产，沉浸在“暴富”幻想中的炒币者不仅上交易所的美梦破碎，无数投资也打了水漂。然而，在国外众多交易平台纷纷跑路时，国内非法交易平台却一边大批倒下，一边大批起来。

　　《每日经济新闻》记者有幸联系到其中一位“炒币者”，将非法交易平台的“炒币”与“跑路”之间的逻辑进行了梳理：交易平台搭建自己的产币系统，产币数量、模式均由平台控制，利用炒币者将币的价格抬升并在自己的平台内进行交易，同时以炒币者拉拢的不同数量下线划分等级，等到积累了足够多的“韭菜”，就行跑路之实。

　　●“零投资”一买一卖炒币价

　　凌晨一点，作为一名炒币者，陈宁的微信圈里依旧热闹非凡，在名为“XX币交流群”的微信群里，不时有人在收币，就连喊话的广告也如出一辙。陈宁介绍，单币价格4元，打包价更高，5个以上6元，10个以上10元，现在的行情不算太好，收的人多，卖的人少，但是卖给收币的人，比卖给交易平台的价格要高很多。

　　偶尔出现手持10个币的新户，立刻有人私聊他，问他出不出手里的币。新户有两个选择，将注册送的10个币直接卖给收币的炒币者，打包10个可以卖100元，但是这种办法只是“一次性生意”，再想卖，只能靠注册送的一个矿机继续产币。也可以选择投资，一边手持可以产币的矿机，一边大量收购别人手中的币，当币积攒到一定数量，可以换产量更高的矿机。等到币的价格涨上去，就到了抛售手中币的时候了。

　　炒币者之间也有竞争，毕竟表面上看，目前的行情仍处于“币少收购者多”的状态，这种“僧多粥少”的状态不论是真实的还是虚构的，总归已经造了势，在名为“币圈交流第十六群”（人数400）的微信群中，收币的声音此起彼伏，甚至有人在群里直接“开炮”，“谁又复制粘贴我的收币广告了？我现在都被平台认定为恶意刷广告了，麻烦各位大佬把广告改改行吗？”靠着这种噱头，币的价格一点点高了起来。

　　在挣得盆满钵满之前，炒币者需要将币价“炒”起来，他们将其称之为“项目”，怎么炒？贴吧、论坛、QQ群、微信群、亲朋好友，只要能够沟通交流的地方，就是炒币者大展拳脚的舞台。

　　“不要错过，速度上车，注册即送10枚币，矿机还能再产币，先到先得，长期稳定项目。”币圈交流群中，随处可见此种推广交易平台的广告。

　　《每日经济新闻》记者上了陈宁所推的交易平台后，他大大咧咧发了三份“学习资料”，第一份资料阐述了“XX币生态系统”，第二份资料解释“XX币收益怎么来”，第三份资料详细描述了“如何0投资月赚百万”，每份都有洋洋洒洒几千字，一股洗脑即视感挥之不去。陈宁介绍，这是一项0投资又不伤人脉的项目，是2018年最火、最挣钱的项目。

　　为了使得其说辞更具有可信度，证明交易平台不是那些赚了一波就跑路的幌子，陈宁扔了几个例子出来：先例GEC，已经走了1年，目前运营中；先例荣耀战纪，已经走了9个月，目前运营中；先例ECO，已经走了6个月，目前运营中。

　　记者先后查阅了陈宁口中GEC、ECO的资料，有关其是否骗局的帖子充斥了整个页面。而陈宁现在所推介的项目，仅仅运营了1个月，收益还不大。但据陈宁介绍，他在3月份加入的另一个项目，已经“肯定盈利”，3月份的币价在2块多，现在已经升到了将近4块。

　　当回答记者提问“难道不怕交易平台跑路”时，陈宁丝毫没有停顿地说，你收币能花几个钱？10个币才100块，等它的价格涨到天上，你岂不是赚翻了？

　　然后，陈宁开启了洗脑模式，这个项目的价格凭什么上涨？就是靠推广，越多的人加入，币价上涨得就越高，平台所有币都是由会员挖矿产出，产量3000万枚。挖矿产量达到2000万枚上线国际交易平台，到时候，就又是一个千元币的诞生！

　　●粉丝足够多月收入百万

　　“我曾经做过实验，用50块钱就刷了600块的流水，如果成为了高级代理，一个月的收益在10万以上！如果你有10万粉丝，收益在100万以上！”在所谓的宣传资料上这样介绍道，隔着屏幕都能感受到像陈宁那样的炒币者昂扬的斗志，和对成为下一个百万、千万富豪的满满自信。

　　在炒币者眼中，交易平台是不会跑路，即使存在跑路的可能性，也坚决不承认。为了使得交易平台让更多人接受并加入，炒币者会将注册过的用户拉进微信群，群里不仅有各种怀揣发财梦的“业内人士”，也有被称为交易平台负责人的“管理者”，红包是每天都能看见的，金额还不小。

　　新用户初注册交易平台时，所送的矿机产币量比较少。陈宁介绍，产币周期为25天，可以产币十几个。等收购了更多数量的币时，可以用币兑换更高等级的矿机。而其下线投资者们每产出一定数量的币，都会有相应的收益返还给自己。

　　实名注册只能赚点小钱，也就是将注册送的10个币卖给炒币者，收益为100元。赚大钱就要靠团队，你的会员等级越高，分红越多！陈宁一边说，一边将所谓的“会员等级”划分发了出来。

　　《每日经济新闻》记者注意到，三级推荐收益为1150个币，团队1万人起码是V3级别，可以“享受”平台赠送的高级矿机，一台可以产1300个币，还可以享受20%的分红。等到手中的币足够多，可以选择兑换更高等级的矿机，矿机售价在10币、100币、1000币、10000币不等，等级越高的矿机，收益越大。如此下来，百万收益也不是不可能。

　　“有想卖币就找我，反正我最近几个月是不会出币的，只持有。如果你想收币，就在群里喊。”陈宁说。

　　《每日经济新闻》记者在陈宁所给资料中发现，这家美其名曰零投入血赚的交易平台，除了有传销组织特征之一的“会员等级”划分外，还有令人心动无比的收益，在传销币盛行的关口，其盈利模式不得不打上一个问号。而其所谓的“币”，也并没有在国外进行正规交易。

　　●挖矿分红成赢家？早有规定

　　国内此种“传销币”，关掉一批起来一批之时，国外的交易平台也一再跑路。

　　去年9月，央行等七部门联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，将ICO（initial Coin Offerings，首次公开发行）定性为未经批准非法公开的融资，更是将ICO的路子给堵上。

　　然而，一些“传销币”打着数字货币的名头施“传销”之实，2017年6月，国家互联网金融安全技术专家委员会发布“全国互联网金融阳光计划”第二周关于上线交易涉嫌传销币种的巡查公告，公布币链网和众联网上线交易的“文创币”、大比特上线交易的“圣币”、乡旅天下上线交易的“商赢币”均采用金字塔式的发展会员经营方式，均涉嫌传销。

　　《每日经济新闻》记者就如何避免进入传销币的陷阱采访了一位律师，对方表示：首先，对于前期规避风险方面，国家法律没有具体规定，建议大家理智，擦亮眼睛，注意掌握传销币比较大众的特征。其次，对于传销币的惩罚参考传销类罪名，组织领导传销活动罪。

　　《每日经济新闻》记者梳理资料发现，判断某个虚拟币是不是传销币可以从以下几点入手：一，个人或企业自行造币，没有价值。比特币等虚拟货币开放源码，数量有限，而传销币可以无限增发。二，非第三方平台交易，而是拉人头赚钱。通过不断发展下线，让会员进行交易，从中出售传销币，或者收取所谓的交易费用。三，没有正规的支付渠道，即使在所谓的“交易平台”进行交易，也只能先对出售或者购买进行“截图”，然后通过其他方法转账支付。而陈宁所在的交易平台，恰是符合了此三种特征。

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