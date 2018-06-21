7家支付公司吃央行罚单 美团点评旗下钱袋宝已遭三次

每经记者 边万莉 每经编辑 王可然

日前，中国人民银行武汉分行官网发布行政处罚信息，7家支付公司“上榜”，共处罚款14万元。其中，中付支付科技有限公司武汉分公司被处罚10万元，这已经是中付第三次遭到处罚。同时，美团点评旗下钱袋宝此次也是第三次遭到处罚。

据《每日经济新闻》记者不完全统计，2018年以来央行已开出各类罚单41次，共计罚款2740万元。值得一提的是，6月以来（截至14日），央行共开出11张罚单，这个数据约占上半年以来罚单数量的四分之一。中国支付网创始人、总编辑刘刚表示：即便6月底处罚总结阶段结束，央行对支付公司的监管依旧会保持常规化，除了“双随机抽查”之外，其他专项检查也在一并进行。

●处罚：7家支付公司“上榜”

6月11日，中国人民银行武汉分行在官网上发布了行政处罚信息，7家支付公司共计被罚14万元，处罚时间为6月4日。

此次被点名的7家支付公司分别是中付支付科技有限公司武汉分公司（以下简称中付武汉分公司）、北京钱袋宝支付技术有限公司武汉分公司（以下简称钱袋宝武汉分公司）、北京畅捷通支付技术有限公司湖北分公司（以下简称畅捷通湖北分公司）、武汉市金源信企业服务信息系统有限公司（以下简称金源信）、武汉城市一卡通有限公司（以下简称武汉一卡通）、供销中百支付有限公司（以下简称供销中百）、湖北蓝天星支付有限公司（以下简称蓝天星）。

其中，中付武汉分公司、钱袋宝武汉分公司和畅捷通湖北分公司因违反银行卡收单业务管理规定给予警告处分，同时，中付武汉分公司还被罚款10万元。金源信、武汉一卡通、供销中百和蓝天星四家支付公司因违反支付机构客户备付金管理规定被各罚一万元。

据了解，除中付和钱袋宝，其余5家支付公司均为“初犯”。本次已经是中付和钱袋宝第三次吃罚单。

2017年2月13日，中国人民银行合肥中心支行就违反银行卡收单业务对中付处以6万元处罚。2017年9月20日，中国人民银行深圳市中心支行就违反支付结算管理规定对中付处以12万元处罚。加上本次罚款，中付共计被处罚28万元。

资料显示，2016年9月底，美团点评宣布完成对钱袋宝的全资收购，获得第三方支付牌照。此后不久，央行营业管理部（北京）就违反支付机构客户备付金管理规定、银行卡收单业务管理规定对钱袋宝罚款12万元。2017年4月，中国人民银行太原中心支行就钱袋宝违反《非金融机构支付服务管理办法》和《银行卡收单业务管理办法》等相关规定罚款5万元。钱袋宝三次罚款共计被处罚17万元。

●业内：未来检查有望常态化

记者注意到，上述罚单只是6月以来央行所开罚单的一部分。本月以来，易生支付有限公司贵阳分公司、天津融宝支付网络有限公司、联通支付有限公司贵州分公司等也收到央行罚单。

第三方支付交易规模的不断扩大，行业监管也全面升级。2017年11月中国人民银行办公厅发布《关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》。根据部署，2017年12月底前为持证机构自查自纠阶段，要全面梳理支付业务合作主体、支付服务接口开放情况，2018年2月底前为人民银行分支机构组织检查阶段，2018年4月底前为人民银行总行组织开展现场督查阶段，2018年6月底前为处罚和总结阶段。

据统计，2017年人民银行对第三方支付机构开出罚单共计95张，金额总计约2364.14万元。据记者不完全统计，2018年以来央行对部分支付机构进行各类处罚41次，共计罚款2740万元。而本月以来（截至14日），央行已经开出了11张罚单，这一罚单数量约占半年总量的四分之一。

支付业务快速发展的同时，风险也在发生变化，需要重新认识和评估。随着支付业务和其他金融业务跨界融合，支付业务带来的风险和不确定性增加，风险产生、发展、扩散和爆发的规律和特征更加复杂。刘刚表示：“从央行各级领导的公开发言看，支付领域的监管从前年的‘互联网金融风险整治’开始，都一直是高压态势。”同时，他还提到：“即便上半年的处罚总结阶段结束，以后的检查也是常态化的，除了‘双随机抽查’之外，其他专项检查也在一并进行。”

（实习生胡琳对本文亦有贡献）