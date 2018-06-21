来源：北京商报

比特币再跌4% 韩国最大数字货币交易所被盗成诱因

北京商报讯（记者 崔启斌 张弛）在数字货币市场日益颓靡的同时，数字货币交易所再出安全问题。6月20日，截至13时，Bithumb比特币价格24小时跌近4%，报6450美元附近。导致下跌的主要原因之一便是韩国数字货币交易平台Bithumb遭到黑客攻击，损失约350亿韩元（约合3100万美元）。随后，韩国信息安全局（KISA）前往Bithumb现场调查。

Bithumb官方发布公告称，交易所将对被盗数字货币负责，所有资产正在转入冷钱包。由于安全问题越发严重，交易所正在升级钱包系统，并提醒投资者在交易所发布通知前不要存款，在钱包升级完成前，所有存款无法提出。据了解，Bithumb是世界五大比特币交易所之一，同时也是韩国最大的数字货币交易所，占韩国比特币市场份额的75.7%。

此前在6月10日，韩国交易所Coinrail遭遇黑客攻击，损失4200万美元。这也是近期以来数字货币市场整体暴跌的导火索之一。从近期走势来看，在4月数字货币整体小幅反弹后，比特币价格便一直处于8000-10000美元区间震荡状态，随后在5月23日比特币跌破8000美元后，6月10日，以比特币为首的数字货币出现断崖式下跌，一些主流币种价格一度腰斩。

监管方面，作为此前对数字货币最为狂热国家之一的韩国，今年以来多次提到将禁止数字货币交易，但并未实行，目前韩国已推出数字货币交易实名制系统，并在反洗钱、欺诈、操纵币价等多方面采取进一步措施。

而实际上，Bithumb的被盗也并非黑客攻击虚拟货币交易所的首案。早在今年1月26日，日本最大的加密货币交易平台之一Coincheck公司就对外宣布被黑客攻击，损失价值5.33亿美元的加密货币，这也成为目前金额最大的数字货币被盗事件。4月13日，印度比特币交易所Coinsecure平台，也被黑客窃取了438个比特币，价值330万美元。

此外，据网络安全公司CarbonBlack的调查数据显示，2018年上半年，被盗的加密货币价值累计已达约11亿美元。CarbonBlack透露，窃取加密货币并非难事，犯罪分子主要利用所谓的“暗网”来实施大规模的加密货币盗窃。

对于国内的投资者来说，目前由于国内明令禁止在内地设立数字货币交易所，所以如果想投资，只能去一些海外平台参与交易。据北京商报记者了解，目前国内大多投资者都集中在OKEx、火币pro、ZB、币安等交易所进行交易，也有部分投资者选择如韩国Bithumb、美国Bitfinex等交易所。从以往情况来看，每次交易所出现安全问题，都会引发全球数字货币的集体下跌。