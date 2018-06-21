接连大调公司架构 驴妈妈母公司为上市铺路

来源：北京商报

一年内两次对公司架构“动刀”，景域集团很可能在为尽快上市做准备。6月20日，北京商报记者从驴妈妈母公司景域集团获悉，该公司已确定最新架构调整方案，成立驴妈妈集团和新景域集团，将原有的驴妈妈旅游网、智慧旅游集团和目的地运营集团三大板块并入驴妈妈集团。值得关注的是，这是景域集团一年来第二次大调公司架构。在业内人士看来，景域集团的架构调整，是将主要盈利部分进行整合，此番运作很可能为上市铺路。事实上，近年来面对愈发激烈的市场竞争环境，景域集团要想实现差异化竞争、提高营收效率，确有必要借资本市场之力。

再调架构

为提升盈利能力，强化主业竞争力，景域集团祭出调整公司架构这一撒手锏。北京商报记者了解到，新成立的驴妈妈集团下辖驴妈妈旅游网、智慧旅游集团和目的地运营集团三大板块，而新成立的新景域集团管理景域旅投、景调、景域芯等公司。此外，原驴妈妈整合营销中心、景域营销、景翼营销外包合并成驴妈妈旅游网营销事业群，与新成立驴妈妈旅游网全球资源预控委员会、景域大市场整合营销中心一起并入智慧旅游集团。

在高管方面，驴妈妈集团由洪清华担任总裁、方腾飞则任常务副总裁兼驴妈妈旅游网总经理、马磊任副总裁兼智慧旅游集团总经理、李国栋任副总裁并兼目的地运营集团总经理。对于新成立的新景域集团，则由高冬担任集团总裁，朱景荣、段高杨分别担任景域芯公司和景程文旅融资租赁总经理。

对于一系列的架构调整，驴妈妈集团相关负责人则表示，此举是为推进集团五年战略目标，使目的地运营、智慧旅游服务和互联网平台三大板块更好协同。

实际上，这并不是景域集团第一次调整公司架构，2017年7月，景域集团就宣布调整组织架构，成立了三个二级集团：目的地运营集团、驴妈妈集团和旅游智慧经济集团。当时景域集团宣布，由王小松担任驴妈妈集团董事长，高冬、方腾飞、马磊则分别担任景域目的地运营集团总裁、驴妈妈集团总裁和旅游智慧经济集团总裁。据了解，除上述三大板块外，当时景域集团还直属管理的全资子公司和控股、参股公司有景程文旅融资租赁、景域房地产建设、景域华策影视、景域影视传媒，并成立景域集团全球合作伙伴中心。

有知情业内人士表示，景域集团的发展属于资本推动型，在收入快增长的同时，各种费用增长速度更快。该公司此前的财报也显示，营业成本、管理费用、销售费用等均在增加。所以一年来两次调整公司架构的背后，景域集团很可能为登陆资本市场做准备。

铺路上市

一位不愿具名的旅企高管在接受北京商报记者采访时分析，景域集团原有的架构不够紧凑，对C端、B端和对政府端各自一摊，业务比较分散。此次架构调整，该集团将原有的目的地运营、智慧旅游、驴妈妈旅游网等盈利较好的部分划入驴妈妈集团。同时将原有对C端、对B端和对政府端的业务统一划入一个集团，整合后有望形成合力，也有助于提升盈利能力，而终极目的就是为了IPO。

早在2017年10月，景域集团相关负责人就透露，景域文化在2018年计划上市，且极有可能在香港。同月，上海联合产权交易所网站公示了一则股权转让信息显示，锦江国际集团将持有的16.1892%上海景域文化传播股份有限公司（景域集团原新三板上市公司）股权挂牌转让，挂牌价格9.698亿元。这也是锦江国际集团持有的全部景域文化股权。

针对当时转让景域集团股份之举，锦江集团相关负责人曾表示，锦江集团在2015年选择投资景域集团时，就是看好其未来发展。可另一方面，当前，国有资本出境要经过非常严格的审批，需要漫长的过程，锦江集团转让股份，或意味着景域集团海外上市步伐日渐临近。

实际上，景域集团欲赴港上市已显现出一些端倪。一直以来，景域集团与港股上市公司丰盛控股、卓尔集团打的火热。据了解，2016年9月，景域集团获丰盛控股7亿元投资；2016年12月，景域、丰盛、卓尔等作为发起人，成立了众邦金控；2017年9月，景域文化、浙江省旅游集团有限公司、丰盛控股、众邦金控共同发起设立总规模达100亿元的浙江省旅游IP投资基金；2017年9月，景域驴妈妈获众邦产融控股公司10亿元投资；同期，丰盛控股与景域文化达成战略合作，拟投入50亿开拓文旅度假市场。

上述业内人士坦言，实际上多轮融资过后，投资方也想推动景域集团上市。

应对竞争

对于调整结构谋求IPO的做法，在业内早有先例。2016年，同程旅游便宣布拆分成两大业务板块：同程网络和同程旅行社（集团），分别聚焦标品业务和休闲度假业务。据了解，同程网络囊括了机票、酒店、火车票预订等标品业务，以及同程金服、同程航空等产业链上下游的业务。当时，这一标品板块已经实现了规模化盈利。同程旅游创始人、CEO吴志祥就曾表示，“通过对公司组织架构的变更，同程旅游将适时推动这两大板块独立IPO，分别在适当时机进入资本市场。”不少业内人士分析，景域集团急迫想要上市，也与对手纷纷登陆资本市场以及行业竞争越发激烈有关。

近年来旅游行业竞争激烈，各家旅游企业都在谋求新的利润点。由于地方文旅产业的发展，不少企业在旅游规划、景区运营等方面下功夫，这其中就包含北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司、景域集团等公司。

旅游行业资深专家王兴斌还坦言，一直以来，景域集团虽然走的是市场化路线，不过当前业务板块涉及较多，其中包含门票代理、景区规划等等，甚至还投资了一些民宿产品，未来应该形成主攻方向。

亦有分析人士指出，当前OTA市场携程占据很大市场份额，其中机、酒预订板块占据一定比例，同程艺龙则在微信流量端拥有优势，飞猪则背靠阿里快速扩容，未来驴妈妈也需要进一步寻求差异化竞争，扩大利润空间。

北京商报记者 关子辰