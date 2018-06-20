北京市住建委：试点手机投票选举业主委员会

新京报快讯(记者邓琦)公维资金支取过程中伪造业主选票、签字，这些现象可能不会再有。北京市住建委开发手机端投票系统“北京业主”App, 并在朝阳区上京家园启动试点，试点成功后将逐步向北京其它小区推广。

按照《物权法》规定，业主对小区共有部位享有共有和共同管理的权利。由于业主人数众多，涉及到小区共同决策的事项通常都是采取书面征求意见的方式进行表决，即在纸质选票上划票。投票过程需要核对业主身份、发放选票、回收选票、唱票计票，整个过程耗时费力，且选票真伪难辨，易对业主生活造成干扰。

为此，北京市住建委开发了手机端投票系统“北京业主”App, 并在朝阳区上京家园启动试点。其功能包括：投票表决、评价物业、投诉报修、通知公告。该App依托北京市住建委房屋全生命周期平台，通过输入身份证号码和房产证编号实现业主实名认证，只有完成实名认证的客户端才能具备在本小区进行投票的资格，投票结束后系统自动计算结果。通过此种方式，有效降低投票成本且保障投票的公开、公正和透明。

位于朝阳区东湖街道的“上京家园”小区正在选举业主委员会，成为“北京业主”App的首个试点小区，经过市住建委、朝阳房管局、东湖街道和筹备组的工作，已有数百位业主登录“北京业主”并完成了身份认证，具备了实名制投票的条件。目前业主身份认证仍在继续，预计在7月份正式开启投票。

市住建委介绍，试点期间，“北京业主”App仅向“上京家园”小区业主开放数据，试点成功后将逐步向全市其它小区推广。