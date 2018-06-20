欧盟法律委员会支持更严版权法 谷歌Facebook要遭罪

新浪科技讯 北京时间6月20日晚间消息，欧洲议会下属的法律事务委员会今日投票赞成在欧盟境内实施更严格的版权法，这可能导致谷歌、Facebook和微软等科技巨头的市场影响力受到进一步的限制。

新版权法提案由欧盟委员会于两年前提出，主要是针对谷歌和Facebook等在线平台影响力日益提升而制定，旨在迫使这些互联网公司与出版商共享营收，同时还要承担网络著作权侵权责任。

该法律事务委员会的投票结果很可能代表着欧洲议会的官方态度，除非有持不同意见的议员在下个月的全体大会上要求对此投票表决。接下来，欧洲议会将与欧盟成员国对此展开谈判，希望能达成一致的立场。

法律事务委员会的投票结果让一些互联网人士、活动家和一些议员感到不满，但与此同时却得到了版权持有者的支持。

德国议员朱丽亚·瑞达(Julia Reda)反对欧盟委员会的这份提案，称该提案将破坏互联网。她说：“我反对法律事务委员会的投票结果，并将要求欧洲议会下个月对此进行投票。”

此外，游说组织CCIA也反对该投票结果，该组织成员包括谷歌、Facebook、eBay和亚马逊等。CCIA说：“我们敦促欧洲议会议员们反对该提案，支持更加平衡的版权法。”

与此同时，该投票结果毫无意外地得到了出版商的支持，称这是争取公平的胜利，也是对版权持有者应该得到奖励的认可。(李明)