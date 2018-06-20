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微信发布新版本：订阅号变为feed流形式

微信发布新版本：订阅号变为feed流形式
2018年06月20日 18:35 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月20日晚间消息，微信iOS版今日发布6.7.0版本，更新完成后，订阅号将不再以列表形式展示，而是以feed流形式展示。

　　微信方面表示，改版后，订阅号的群发消息以发布的时间顺序进行排列，以“标题+头图”的形式直接展示，同时支持视频、语音、文字以及多条消息的展示。

　　同时，"置顶”变为“星标”。用户此前置顶的订阅号名称前出现“星标”，“星标”订阅号消息同样按照时间排序，不再置于最顶部位置。同时，在微信聊天主界面的订阅号列表盒子和进入后的订阅号消息列表里，都会以星标提示阅读。用户也可在订阅号消息列表右上角进入订阅号会话列表，找到置顶订阅号。

　　以下为微信新版本详情：

　　Q1.为什么要进行订阅号的改版？

　　A：改版后，用户可直接浏览订阅号群发消息，提升了阅读效率。同时，对群发内容的展示进行了优化，希望鼓励作者更专注于创作，为用户提供更好的使用体验。

　　Q2.改版后订阅号会产生什么变化？

　　A：改版后的订阅号列表优化了视频、语音等富媒体的消息展示，用户可以看到推送的“标题+头图”形式的消息，视频、语音、文字以及多条消息都能直接展示在列表中，更能吸引用户阅读。

　　Q3.获取关注和取消关注都变得更容易了？

　　A：用户愿意打开阅读的永远是真正感兴趣的内容。新的形式为订阅号提供了更丰富的展示方式，使优质内容更加容易获得关注。

　　Q4.为什么要将置顶改成“星标”？

　　A：用星标替代置顶，消息以时间顺序进行排列，可以保证信息流通的效率。同时，订阅号消息列表的右上角也可切换到订阅号会话模式，星标订阅号依然是置顶的。

　　Q5.订阅号聚集在阅读高峰期抢发，展示的时间顺序如何确定？

　　A：消息的展示时间按照群发时间先后排序，最新的图文出现在最上方。

　　Q6.朋友阅读数是否会对订阅号排序有影响？

　　A：朋友阅读数不会影响消息排序，消息按照消息送达的时间先后展示。

　　Q7.改版后，用户可以如何阅读订阅号的历史图文消息？

　　A：点击订阅号头像可进入订阅号小主页查看历史消息，以及进入会话模式。订阅号消息列表的右上角也可切换到订阅号会话模式，查看历史消息。

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