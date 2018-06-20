再见天台！多个世界杯竞彩平台停售

来源：澎湃新闻

综合自中国青年报微信公号、北京晨报

世界杯鏖战至今，在网上购买竞猜彩票成了不少球迷看比赛之余最热衷的一件事。

然而随着各组剧情轮番上演，爆冷的，黑马的……“天台梗”又成了热门话题，一大波球迷都在天台上排着队↓↓↓

连警察蜀黍都忍不住出来“劝人”↓

尽管自2015年起财政部、民政部、国家体育总局就联合下发通知禁止了一切互联网彩票销售行为，但多款销售彩票的App这几天仍然登上App Store热门排行。

多个世界杯购彩平台停售

从朋友圈、微博等社交平台上，大家晒出的截图不难看出，很多购买均来自线上渠道，如“天天中彩票”、“人人中彩票”等。

据中国青年报微信公号消息，今天上午，天天中彩票App页面一片“灰”，显示“部分彩种升级维护”↓↓↓

此外，人人中彩票的平台上也出现有彩种“停售”的情况↓↓↓

不少网友表示，从昨晚开始，好几个购彩App都无法购买↓

啦啦啦啦且：各个App买不了了，准备马上换衣服出门去足彩店买。

小小君子：试了好几个购彩的软件，统统暂停购买世界杯的彩票。

漫路行君：为啥足彩停售了，看来我的别墅靠不了海了。

追星女孩很难做：我今天分析了一上午，居然不能买了……

多部门三令五申禁网售

据北京晨报报道，为了规范市场、保障彩民资金安全，2015年1月15日，财政部、民政部、国家体育总局发布《关于开展擅自利用互联网销售彩票行为自查自纠工作有关问题的通知》，要求各地彩票中心对擅自进行互联网销售彩票进行自查自纠，并对民政部、财政部汇报。2016年4月，财政部、公安部、工商总局、民政局、体育总局又发出通知，重申了“禁令”要求，要严厉查处网络公司等单位和个人擅自利用互联网销售彩票行为。

但是，本届世界杯开幕后，朋友圈不少球迷还是晒出了购买了彩票的截图。在App Store热门搜索榜中，7款应用里有4款可以购彩。记者从一款名叫“人人中彩票”的应用中购买了世界杯竞猜彩票和双色球。付款成功后订单状态显示“正在为您联系空闲投注站”，不到1分钟后，页面显示“投注站已完成出票”。但记者联系应用客服询问哪里可以看到实体票面，对方并没有回应，只发来上述订单状态页面让记者自行查询是否出票成功。

人人中彩票App在用户协议中称，用户平台购票属于“委托投注”，“平台作为第三方服务平台，仅在用户授权范围内协助用户提供给相应的彩票服务，并非从事互联网彩票销售工作。”在其他几个同款应用中记者看到类似申明，均表示自己只是受委托代买而非售卖。有客服告诉记者，用户下单后他们也是联络合伙的投注站线下购买，因此“不属于网售”。

不过，记者走访和致电了多家海淀区中关村地区和昌平区回龙观地区的彩票投注站，对方均称只能“来店里买”，否认与网络平台进行合作。

记者致电中国福利彩票中心，工作人员表示中心从未授权任何一家网站或机构通过互联网售卖彩票，任何App售卖彩票属于违规行为，建议用户不要轻信，同时应将平台行为反映给当地工商和公安部门。此外，北京福利彩票中心工作人员也表示，当前北京各彩票投注站均不允许与别的公司和个人合作以其他方式售卖彩票。

本期编辑 郦晓君