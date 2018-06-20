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直击|王者荣耀等单日累计消费500元以上将被提醒确认

直击|王者荣耀等单日累计消费500元以上将被提醒确认
2018年06月20日 17:37 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月20日下午消息，腾讯推出“未成年人游戏消费提醒”服务。对于旗下游戏中疑似未成年人的高额消费，腾讯将尝试主动介入，提醒用户关注可能存在的未成年人非理性消费的情况。该服务目前已进入试运行阶段。

　　腾讯方面介绍，目前已组建了一支超过200人的专属客服团队，当一个QQ登陆的帐号在腾讯旗下游戏的单日累计消费达500元或以上，对于其中疑似未成年人消费的，客服团队将尝试主动联系相关支付账户的所有人进行提醒和确认。

　　该服务现已覆盖腾讯旗下《王者荣耀》、《英雄联盟》、《穿越火线：枪战王者》、《QQ飞车》手游、《火影忍者》手游、《奇迹暖暖》、《地下城与勇士》等游戏产品，后续还将不断接入更多其他游戏，并计划支持微信登陆帐号的消费提醒。（韩大鹏）

　　以下为提醒机制详情：

　　Q：腾讯“游戏消费提醒”的服务机制是怎样的？

　　A：腾讯“游戏消费提醒”是对疑似未成年人高额游戏消费进行主动提示的一项新服务。当一个QQ登陆的帐号在腾讯旗下游戏的单日累计消费达500元或以上，对于其中疑似未成年人消费的，客服团队将尝试主动联系相关支付账户的所有人进行提醒和确认。

　　Q：消费提醒服务需要我提供什么信息？

　　A：该服务由腾讯公司免费、主动提供。在服务过程中，腾讯公司不会以任何方式向您索要任何账号密码、支付密码，或要求支付费用。

　　Q：腾讯如何定义高额消费？

　　A：考虑到不同地区、不同家庭的情况不一，对于高额消费的理解也存在差异。现阶段试行的标准为：用户QQ游戏帐号在消费提醒服务已接入的所有游戏产品中，单日累计消费500元或以上。

　　Q：为什么我的微信游戏账号消费超过500元，没有收到提示？

　　A：目前仅支持QQ帐号疑似未成年人游戏消费提醒服务，我们将在后续的服务优化中，尝试支持微信游戏帐号的消费提醒。

　　Q：为什么我的QQ游戏帐号总消费超过500元了，但没有接到提醒？

　　A：“游戏消费提醒”服务率目前已覆盖《王者荣耀》、《英雄联盟》、《穿越火线》手游、《QQ飞车》手游、《火影》手游、《奇迹暖暖》、《地下城与勇士》等热门游戏，如果您所消费的产品暂未接入游戏消费提醒服务，将无法收到提示。根据规划，腾讯游戏消费提醒服务将陆续接入更多旗下游戏产品。

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