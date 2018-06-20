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淘宝网：6月27日起暂时下架所有手游第三方代充服务

淘宝网：6月27日起暂时下架所有手游第三方代充服务
2018年06月20日 17:22 澎湃新闻
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　　澎湃新闻记者 姚晓岚 综合报道

　　6月20日，淘宝网官网发布《关于淘宝网手游第三方代充服务的管理公告》。

　　公告称，将对淘宝网“网络游戏点卡>>手游充值”二级类目暂予关闭，后续开放时间待定。此外，自公告生效之日起（2018年6月20日公示，2018年6月27日正式生效），平台将对类目下的相关商品及服务进行下架处理。在上述类目关闭期间，若卖家通过其他方式再行发布手游第三方代充商品或服务，则依照《淘宝规则》发布未经准入商品规则进行处置。

　　对于为何作出上述举措的原因，公告显示，是因近期IOS第三方代充服务引发的交易纠纷突然多发，经调查，原因是IOS充值退款流程被黑灰产利用给游戏公司带来损失，游戏公司为了降低其损失对用户账号进行批量关闭。基于该风险性质及潜在影响面，避免用户权益受损，维护健康有序的业态环境，淘宝网将执行上述管理措施。

　　附关于淘宝网手游第三方代充服务的管理公告

　　各位亲爱的会员：

　　近期，IOS第三方代充服务引发的交易纠纷突然多发，经调查，原因是IOS充值退款流程被黑灰产利用给游戏公司带来损失，游戏公司为了降低其损失对用户账号进行批量关闭。基于该风险性质及潜在影响面，避免用户权益受损，维护健康有序的业态环境，淘宝网将执行下述管理措施：

　　1、淘宝网“网络游戏点卡>>手游充值”二级类目暂予关闭，后续开放时间待定。

　　2、自公告生效之日起，平台将对类目下的相关商品及服务进行下架处理。

　　3、在上述类目关闭期间，若卖家通过其他方式再行发布手游第三方代充商品或服务，则依照《淘宝规则》发布未经准入商品规则进行处置。

　　本公告于2018年6月20日进行公示通知，2018年6月27日正式生效。

　　特此通知，敬请知悉，感谢您对淘宝网的支持与关注！

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